Как у ребенка проявляется горе и стресс из-за карантина: советы, как родители могут помочь

Пандемия COVID-19 заполонила мир и изменила жизнь детей и семей в разных странах. Дети теперь не ходят в школу, не общаются с друзьями и мало времени проводят на улице. Психологи уверяют, что стресс, который дети могут получить из-за карантина, может проявляться в форме гнева.

Как отмечают эксперты, дети могут чувствовать горе из-за "потери детства" во время самоизоляции, пишет издание Medical Xpress.

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Как проявляется стресс и горе у ребенка

Психиатр Элизабет Кюблер-Росс разработала модель пяти общих стадий переживания стресса и горя.

Первый этап – это отказ

Такое состояние часто помогает детям справиться с потерей или изменениями в жизни. Отрицание характеризуется следующими реакциями, как избегание чего-то, хаос, шок и страх. Дети могут быть растеряны, потому что они не могут ходить в школу, не могут общаться со своими друзьями и семьями из-за вируса.



Стресс у ребенка из-за карантина / Фото Радио Свобода

Второй этап – гнев

Он может характеризоваться разочарованием и тревогой. Во время этого этапа дети могут выражать чувства, которые их угнетают. Ведь дети не чувствуют себя с безопасности, поэтому, не имея опыта проявления таких чувств, могут проявлять грусть и горе через гнев. Во время карантина дети часто выражают нежелательное поведение, устраивают истерики и тому подобное.

Третий этап – торг

Во время этого этапа дети пытаются договориться с родителями или "высшей силой" о новой реальности. Они могут пообещать убрать свои игрушки, хорошо вымыть руки или носить маску, если только смогут вернуться в школу, увидеть своих друзей или поиграть в парке.

Четвертая стадия – депрессия, характеризующаяся чувством беспомощности

Дети могут попасть в эту стадию, когда поймут, что их торг не изменит обстоятельств. Ребенок может отказаться от чего-то, избегать взаимодействия с родителями, братьями и сестрами и тому подобное. Депрессия может проявляться и в физических симптомах, таких как боль в желудке, головные боли и истощение.

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Заключительный этап – это принятие

Во время этого этапа ребенок замыкается в себе со своей новой рутиной и реальностью. В этот момент малыши понимают, что не все со временем станет на свои места, но они привыкают к такой жизни.

Советы родителям, как помочь ребенку

Предоставьте детям честную и простую информацию о коронавирусе и переменах, происходящих в их жизни, чтобы они могли избежать дезинформации.

Реагируйте на детские страхи и эмоции. Также для развития доверия важно, чтобы родители говорили детям правду.