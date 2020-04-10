У британской пары родились уникальные девочки-близнецы фото

В семье Николь и Тодда Бейли из Великобритании родились две замечательные дочки – Харпер и Куинн. Они близнецы, но при этом очень разные между собой. Так, у Харпер синдром Дауна, Куинн абсолютно здорова.

Врачи утверждают, что такой случай, когда с генетическим нарушением рождается только один ребенок, выпадает один раз на миллион, пишет издание Whas.

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Сначала врачи не смогли распознать болезнь ребенка в утробе матери и это выяснилось только после рождения Харпер. Девочка появилась на свет первой, а ее сестра Куинн позже на 38 минут.



Близняшки Харпер и Куинн / Фото Bigpicture

Пара не считает болезнь Харпер проблемой и ни в чем медиков не обвиняют. "Все, что я помню, – это как врач стоит и извиняется. Но как только я увидела малышек, мое сердце растаяло. Обе были такие замечательные", – говорит женщина.

Никола обожает своих маленьких девочек и уверена, что они, несмотря на совсем юный возраст, любят друг друга и имеют между собой прочную связь на подсознательном уровне.



Девочки-близняшки с братом / Фото Bigpicture

Женщина рассказала, что Куинн ранее завидовала старшей сестре, у которой первой на голове выросло довольно много волос, чтобы собрать их в хвост. Кроме того, Харпер начала улыбаться раньше сестры. При этом мама дочерей уверена, что сравнивать их нельзя, ведь они хоть и сестры, но очень разные.

К сожалению, генетическое отклонение – это не единственная проблема девочки: она родилась с пороком сердца и в 6 лет ее ждет сложная операция по его устранению.

В интервью журналистам женщина призналась про одну важную проблему – отношение окружающих к Харпер. Из-за негативного восприятия синдрома Дауна много людей на улице смотрят на нее настороженно. Иногда мы слышим комментарии типа "это ребенок-даун".



Семья Бейли из Великобритании / Фото Bigpicture

Отметим, что у девочек есть старший брат Лукас, который с нетерпением ждал пополнения в семье. И теперь он ждет, когда девочки подрастут и смогут составить ему компанию в играх.