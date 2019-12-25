У детей разведенной пары существует больший риск набрать лишний вес

Дети, родители которых развелись, более склонны к тому, чтобы набирать лишний вес. Больше всего этот эффект заметен в тех случаях, когда на момент развода ребенку было меньше шести лет.

Это выяснили ученые Лондонской школы экономики и политических наук, проанализировав данные о почти 8 тысяч детей, родившихся в 2000-2002 годах.

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Вообще причин, по которым дети набирают лишний вес, много: как экономических, так и психологических.

Почему дети набирают вес из-за развода родителей:

у родителей и детей появляются эмоциональные проблемы, из-за которых они едят много сладкой и жирной пищи;

родителям приходится больше работать, и для приготовления полезной пищи остается меньше времени;

у родителей остается меньше времени и энергии на то, чтобы прививать детям здоровые привычки питания;

нехватка денег на свежие фрукты и овощи в разведенных семьях.

Так, исследование показало, что дети разведенных пар, более склонны к ожирению или набору лишнего веса сразу в течение года после этого события. Результаты этого анализа подтверждают, что развод является "процессом с долговременными последствиями".



Поэтому стоит уделять больше внимания здоровому питанию ребенка в случае развода. "Своевременное вмешательство поможет предотвратить или по крайней мере ослабить процесс, который приводит к ожирению у детей", – пишут исследователи.