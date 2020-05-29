Ученые доказали, что родители становятся счастливее после переезда детей

В жизни каждого родителя наступает момент, когда ребенок вынужден покинуть его дом и уйти в самостоятельную жизнь. И хотя взрослые сначала могут грустить, но, как показывают исследования, впоследствии они чувствуют себя более счастливыми.

Немецкие ученые выяснили, что родители больше удовлетворены жизнью и менее склонны к депрессии, когда их дети начинают жить самостоятельно, передает журнал Plus O.

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А все потому, что родители со временем полагаются на финансовую и социальную поддержку от своих детей, а это уменьшает стресс вследствие воспитания,

Для исследования ученые наблюдали за 55 тысячами людей старше 50 лет, которые проживают в 16 европейских странах. Их просили оценить свою удовлетворенность жизнью от 0 до 10.

Выяснилось, что взрослые, чьи дети уже выросли и переехали, считали себя на 0,02 – 0,5 балла счастливее тех, чьи дети до сих пор живут с ними.

Так, результаты показывают, что на ощущение счастья у пожилых людей влияют в целом социальные связи. Супруги, дети и близкие люди, с которыми можно поделиться чувствами и эмоциями, являются основными факторами благополучия в жизни пожилых людей.