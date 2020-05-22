Ученые назвали способы и черты характера человека, которые способствуют успешному флирту
Флирт – это очень важный аспект взаимодействия человека, а также ключ к формированию любовных отношений. Поэтому ученые из Греции провели исследование в этой сфере и назвали черты характера, которые способствуют успешному флирту и главные способы, как привлечь внимание человека.
Исследователи попросили почти 500 участников рассказать о методах флирта, которые они когда-либо применяли. А потом спросили более 800 людей о том, какие из этих способов привлекли бы их внимание.
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Так, по словам ученых, важнейшими факторами успешного флирта является грамотное невербальное поведение, а также умный и осторожный подход к знакомству.
Интересно, что для женщин и мужчин эти критерии разнятся. "Например, женщины оценили "нежный подход" как более эффективный для них, в то время как мужчины выделяют внешность", – добавили исследователи.
Также ученые выделили более 47 черт характеристики человека, которые способствуют успешному флирту. Однако, исследователи подчеркивают, чтобы найти эти черты, сначала надо было узнать, что люди ищут в партнере. Ведь никто не выбирает партнера случайно – у каждого человека есть четко определенные предпочтения, которые управляют его выбором.
Знакомство пары / Фото fazarosta
Так, женщины отдают больше предпочтение мужчинам, которые готовы брать на себя обязательства, касающиеся отношений и контролировать свои ресурсы, а мужчины обращают внимание на женщин, в которых видят потенциальных партнеров (то есть, которые смогут равноценно с ними работать или разделять с ним расходы).
Итак, какие черты характера способствуют успешному флирту:
- Юмор
- Интеллект
- Приятная внешность
- Учтивость
- Честность
- Настойчивость
- Грамотная речь
- Уважение
- Хороший характер
- Самоуверенность
- Оригинальность
- Приятная улыбка
- Попытки сблизиться
- Уступчивость
- Характер в целом
- Смелость
- Сдержанность
- Интересная личность
- Очарование
- Общие интересы
- Образование
- Нежность
- Отзывчивость
- Спонтанность
- Прямота
- Доброжелательность
- Таинственность
- Разделять его/ее расходы
- Приятные комплименты
- Терпение
- Романтика
- Милые поступки
- Смелость
- Решимость
- Прямота
- Хорошая одежда
- Интерес ко мне
- Позитивность
- То, как он/она смотрит на меня
- Зрелость
- Приятный запах
- Серьезность
- Она/он не спешит
- Необычные хобби.