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Ученые назвали способы и черты характера человека, которые способствуют успешному флирту

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Флирт в паре
Флирт в паре / Cosmopolitan

Флирт – это очень важный аспект взаимодействия человека, а также ключ к формированию любовных отношений. Поэтому ученые из Греции провели исследование в этой сфере и назвали черты характера, которые способствуют успешному флирту и главные способы, как привлечь внимание человека.

Исследователи попросили почти 500 участников рассказать о методах флирта, которые они когда-либо применяли. А потом спросили более 800 людей о том, какие из этих способов привлекли бы их внимание.

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Так, по словам ученых, важнейшими факторами успешного флирта является грамотное невербальное поведение, а также умный и осторожный подход к знакомству.

Интересно, что для женщин и мужчин эти критерии разнятся. "Например, женщины оценили "нежный подход" как более эффективный для них, в то время как мужчины выделяют внешность", – добавили исследователи.

Также ученые выделили более 47 черт характеристики человека, которые способствуют успешному флирту. Однако, исследователи подчеркивают, чтобы найти эти черты, сначала надо было узнать, что люди ищут в партнере. Ведь никто не выбирает партнера случайно – у каждого человека есть четко определенные предпочтения, которые управляют его выбором.

Флірт

Знакомство пары / Фото fazarosta

Так, женщины отдают больше предпочтение мужчинам, которые готовы брать на себя обязательства, касающиеся отношений и контролировать свои ресурсы, а мужчины обращают внимание на женщин, в которых видят потенциальных партнеров (то есть, которые смогут равноценно с ними работать или разделять с ним расходы).

Итак, какие черты характера способствуют успешному флирту:

  • Юмор
  • Интеллект
  • Приятная внешность
  • Учтивость
  • Честность
  • Настойчивость
  • Грамотная речь
  • Уважение
  • Хороший характер
  • Самоуверенность
  • Оригинальность
  • Приятная улыбка
  • Попытки сблизиться
  • Уступчивость
  • Характер в целом
  • Смелость
  • Сдержанность
  • Интересная личность
  • Очарование
  • Общие интересы
  • Образование
  • Нежность
  • Отзывчивость
  • Спонтанность
  • Прямота
  • Доброжелательность
  • Таинственность
  • Разделять его/ее расходы
  • Приятные комплименты
  • Терпение
  • Романтика
  • Милые поступки
  • Смелость
  • Решимость
  • Прямота
  • Хорошая одежда
  • Интерес ко мне
  • Позитивность
  • То, как он/она смотрит на меня
  • Зрелость
  • Приятный запах
  • Серьезность
  • Она/он не спешит
  • Необычные хобби.
Автор: Мария Бондар
Теги: исследования Психология Семья Отношения
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