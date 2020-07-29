Ученые выяснили, что делает пары счастливыми: интересный вывод
Искусственный интеллект изучил романтические отношения между людьми и на основе анкет десяток тысяч пар выделил основные параметры, которые делают влюбленных счастливыми.
Для этого канадские ученые опросили более 11 тысяч пар и показали эти данные алгоритму, передает издание Sciencealert.
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Выяснилось, что индивидуальные характеристики, типа возраст, пол и личностные черты, мало что значат. В отношениях наиболее важны другие вещи, и именно они делают пары счастливее. В частности:
- партнерские обязательства (например: "Мы будем вместе, пока нам хорошо друг с другом");
- благодарность ("Как мне повезло, что в моей жизни есть такой человек");
- сексуальная удовлетворенность;
- желание сделать партнера счастливым;
- низкий уровень конфликтности.
Совместный опыт, шутки и одинаковые ценности значат для пары гораздо больше, чем черты характера людей, находящихся в этих отношениях,
– говорят ученые.
Разрушить отношения, как выделил искусственный интеллект, могут следующие факторы: раздражительность, тревожность, фанатичная приверженность и неудовлетворенность жизнью одного из партнеров.