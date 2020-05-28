Ученые выяснили, что семейные ссоры могут привести к импотенции

Ссоры пагубно влияют на состояние здоровья мужчин. К тому же, ученые обнаружили, что если на фоне ссоры возникает неудачный сексуальный опыт, то это может стать причиной развития импотенции.

Согласно исследованию, конфликты независимо от темы – воспитание детей, финансовые вопросы, религия и т.д. – могут вызвать выброс стрессовых гормонов, пишет Obozrevatel.

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Поэтому подобные ссоры пагубно влияют на состояние здоровья мужчин. Чаще всего последствия могут быть в виде головной боли, бессонницы, снижения настроения, нервозности и уязвимости. А если из-за ссоры возникает неудачный сексуальный опыт, то это может стать причиной развития психогенной импотенции.

В частности, к деструктивным конфликтам относятся те, из-за которых происходит накопление обид и претензий к партнеру, а это в свою очередь отдаляет партнеров друг от друга. По мнению многих психологов, вероятно, что в таких случаях мужчина может изменить, потому что будет искать понимания и поддержки у другой женщины.

Как решить эту проблему? Первое, нужно обратиться к врачу.

Кроме этого, после неудачного сексуального опыта мужчина обычно настроен на следующую неудачу, потому жена должна оказывать поддержку и проявлять терпение. Также важно укреплять самооценку мужчины. В частности, поощрять его инициативы, подчеркивать мужественность и социальную успешность.