Множество людей находят своего человека и создают с ним брак. Однако, даже находясь в длительных и стабильных отношениях, многие продолжают чувствовать себя крайне одинокими. Но что влияет на одиночество в браке?

Психолог из Университета штата Монтклер Эшли Эрмер и его коллеги провели исследование по вопросу одиночества в браке и выяснили, как на это влияют социальные связи в паре, в частности количество друзей, детей и отношения с другими членами общества, пишет издание Laby.Tochka.

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В исследовании приняли участие почти полторы тысячи супружеских пар в возрасте от 50 до 70 лет. К тому же, в течение 8 лет исследования эти пары оставались в браке. Они ответили на опрос три раза: в 2006 году, в 2010 году и в последний раз в 2014 году.

Проанализировав их данные ученые поняли несколько интересных фактов:

Качество важнее количества

От чувства одиночества с партнером действительно могут спасти крепкие и доверительные отношения с несколькими членами семьи или друзьями. Если вам есть кому звонить "и в горе, и в радости", то вы менее склонны к одиночеству.

Женщина задает эмоциональный тон

Исследование показало, что эмоциональное состояние мужчины (в том числе и чувство одиночества) меньше сказывается на жене, чем наоборот. Если женщина чувствует себя несчастно и одиноко, то скорее всего, мужчина "подхватит" ее эмоциональное состояние. Если же у нее много друзей, то в браке она тоже будет пытаться стать другом мужчине.



Мужчины "подхватывают" эмоции жен / Фото Today Ukrainians

Одиночество мужчины зависит от напряжения в семье

Если мужчине не хочется возвращаться домой из-за того, что там его ждет напряжение, то он, скорее всего, будет склонен к чувству одиночества.

Итак, психологи советуют парам не отрезать от себя друзей и детей, больше общаться между собой и не концентрировать внимание только на своем партнере. К тому же, имеет смысл и общение в компании, а также концентрация на положительных аспектах отношений.