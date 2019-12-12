Ученые нашли формулу счастливых отношений

Ученые открыли еще один секрет действительно длительных и комфортных отношений. По результатам исследования, счастливыми являются отношения тех пар, которые чаще касаются друг друга.

Исследование было проведено с участием пар, чтобы определить, есть ли общие факторы, которые влияют на счастье в отношениях, передает издание "Здоровье".

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Выяснилось, что весь секрет в особенности сна влюбленных – те пары, которые спали на расстоянии менее 7 сантиметров, были больше удовлетворены своим партнером, чем те, между кем было больше свободного пространства.

А если между партнерами было более 70 сантиметров, то их отношения были действительно холодными. Поэтому специалисты советуют чаще прикасаться и обниматься с любимыми, ведь это не только доставляет удовольствие, но и влияет на общую атмосферу в паре.