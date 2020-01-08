Ученые нашли важную составляющую крепких отношений

Когда исследователи из Университета Вирджинии спросили у людей, какая важнейшая составляющая брака, они ожидали, что ответы будут такими: регулярный секс, хорошее общение и общие интересы. Однако большинство опрошенных назвали щедрость. Так, в 2014 году исследователь Джон Готтман выяснил, что доброта и щедрость – это два важнейших элемента счастливого и крепкого союза.

Ниже описано несколько важных вещей о щедрости, которые вы должны знать, если хотите применить это в своих отношениях, передает издание Mind Body Green.

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Научитесь быть великодушными

В 2007 году исследования из Еврейского университета показали связь между ДНК и щедростью человека. Но это не значит, что вы обречены на эгоизм. Думайте о щедрости как о мышце и "тренируйте" ее. Это может показаться странным, но если ты хочешь быть щедрым и действовать так, то ты можешь сам научиться этому.

Щедрость помогает вашей сексуальной жизни

Не будем забывать это важное преимущество: щедрость поддерживает здоровую половую жизнь. Ведь хорошая прелюдия начинается с щедрости. Когда мы "включаем" нашего партнера, делая то, что ему нравится, мы становимся щедрыми любовниками. Говорите партнеру о том, когда вам приятно, ценя его усилия, и изучайте его фантазии, и тогда это придаст богатства нашим отношениям.

Но заметим, что быть щедрым не значит заниматься сексом каждый раз, когда ваш партнер этого хочет. Вы всегда имеете право сказать "нет".



Секс должен быть только по взаимному согласию / Фото popsugar

"Возвращение к" и щедрое сердце

Помните начало ваших отношений, когда вы просто смотрели на любимого и чувствовали прилив эндорфинов и когда все интересы вашего партнера интересовали вас? Психологи уверяют, что одним из важнейших подарков, которые мы можем подарить нашим партнерам, является уделение им реального внимания.

Наблюдайте в течение дня, что для них важно и слушайте их идеи (даже если вы их слышали раньше или не имеете к ним естественного интереса). Щедрость важна в каждой части отношений. Подарить и принимать привязанность, делать друг для другого облегчение жизни, прощать друг другу и поддерживать сексуальное удовлетворение своего партнера – все это требует щедрого сердца.

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Развитие щедрости заключается не в самопожертвовании

Такие попытки "купить" щедростью привязанность не развивают здоровые отношения. Настоящая щедрость не всегда заключается в действиях, которые заставляют вас чувствовать себя самодовольным или облегчить вину.

Например, одной из ключевых черт супружеской успеха является домашнее равенство. Эта практика заключается не в отрицании собственных потребностей, а в понимании того, что когда ты даешь, внутри тебя происходит что-то мощное. Счастье, самооценка и благополучие связаны с удовольствием заботы о других.