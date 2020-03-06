Ученые назвали две модели поведения, которые ведут к распаду брака

Ученые из Гарвардской медицинской школы считают, что браки распадаются, когда в парах начинают проявляться два типа токсичных отношений.

По мнению эксперта и тренера из отношений Питера Пирсона, отношения в браке очень сложные и порой бывает так, что пара разводится из-за ошибки в поведении, пишет Business Insider.

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Итак, есть два типа таких ошибок: избегание конфликтов и враждебная динамика.

Уход от конфликтов определяется страхом – парнеры считают эмоциональным риском вывод проблем на поверхность и их обсуждение. В результате из-за боязни быть брошенными люди притворяются перед своим партнером: пренебрегают своими собственными желаниями, чувствами и индивидуальностью.

Враждебная динамика же определяется конфликтами. В этом случае партнеры будто соревнуются за то, кто прав. Появляется много обвинений в попытках взять все под личный контроль.

"Большинство пар сначала очень приятные и отзывчивые между собой. Если в системе ценностей другого человека есть отличия, люди рефлекторно прибегают к механизму их преодоления", – говорит Пирсон.

Чтобы отношения работали и надолго оставались крепкими, обоим партнерам необходимо пройти через процесс дифференциации, когда каждый знает свои ценности и передает их другому. И все это надо делать с пониманием того, что у партнера могут быть несколько иные ценности, чем у вас.