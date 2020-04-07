Ученые выяснили, что 80% подростков не хватает физической активности: советы, как это изменить

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали отчет, в котором говорится о том, что более 80% подростков в мире имеют мало физической активности, что вызывает у экспертов опасения об их настоящем и будущем здоровье.

Отчет опубликовали в журнале The Lancet Child & Adolescent Health.

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Исследователи проанализировали 1,6 миллиона школьников из 146 стран, начиная с 2001 года. Согласно полученным данным, более 80% школьников в возрасте 11-17 лет менее физически активны, чем определяют рекомендации ВОЗ. А это не менее часа физической нагрузки ежедневно.

К тому же, исследования показывают, что практически во всем мире девушки менее физически активны, чем парни. Наибольший разрыв между активностью мальчиков и девочек пришелся на США и Ирландию и составляет 15%. Среди девочек недостаточно физической нагрузки по нормативам ВОЗ имеют 85%, а среди мальчиков — 78%.

Как можно привлечь подростков к физической активности

Отметим, что физическая активность в детском и подростковом периоде положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой, дыхательной систем, костей, обеспечивает необходимый мышечный тонус и нормализует вес, а также поддерживает психическое здоровье молодых людей.



Мотивируйте детей заниматься спортом / Фото bgtrk

Для подростков нужен минимум один час занятий с большой и умеренной интенсивности ежедневно, включая: занятия с большой интенсивностью, по крайней мере три дня в неделю; занятия, которые укрепляют мышцы и скелет, по крайней мере три дня в неделю.

Тренеры рекомендуют утром выполнять домашнюю тренировку. Подросткам в возрасте 13-16 лет рекомендуются регулярные утренние упражнения с выполнением 3-4 подходов упражнений с весом тела, отжиманий от пола, подтягиваний на турнике и приседаний с вытянутыми вперед руками. Каждое упражнение выполняется около 20 раз.

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Мотивируйте всю семью на систематические занятия физическими упражнениями и переход на здоровое питание. Кроме того: