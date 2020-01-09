Ученые выяснили, что семья является самой большой мотивацией в жизни человека

Ученые провели исследование, которое показало, что люди во всем мире имеют больше общего, чем они могли подумать, – речь идет о том, что их мотивирует. Выяснилось, что наибольшей мотивацией в жизни всех людей является уход за своей семьей.

Психологи из Аризонского государственного университета провели опрос более семи тысяч человек из 27 стран мира.

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Исследование показало, что даже в таких разных странах уход за семьями часто считается важнейшей мотивацией, наряду с содержанием матерей.

Ученые обнаруживали это постоянно в ходе опроса людей из 27 стран. В частности, принимали участие люди из Австралии, Уганды, Таиланда и Болгарии. То есть даже в таких, казалось бы, разных культурах уход за семьями является приоритетной задачей.

Результаты исследования: те, кто считал, что уход за семьей и длительные отношения являются важнейшим мотивирующим фактором, как показало исследование, были более удовлетворены своей жизнью в целом.



Уход за семьей мотивирует людей

Отмечается, что в предыдущем исследовании ученые были сосредоточены на поведении, мотивированном поиском сексуального или романтического партнера. "Изучить привлекательность легко и сексуально, но повседневные интересы людей на самом деле больше ориентированы на что-то более полезное – семейные ценности", – говорит профессор психологии в университете Дуглас Кенрик.

"Люди могут подумать, что их удовлетворяют многочисленные сексуальные партнеры. Но на самом деле они становятся счастливее, заботясь о людях, которых они уже имеют", – говорит Кенрик.