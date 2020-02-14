Ученые выяснили, как правильно мотивировать ребенка к учебе

Ученые из Гарвардского университета провели новое исследование, чтобы выяснить откуда берется мотивация у ребенка и как ее повысить. Оказалось, что на мотивированность к определенной деятельности влияет наследственность, но в значительно большей степени – опыт достижений и поражений, примеры взрослых и бесспорно воспитания.

Часто родители жалуются, что ребенок не хочет учиться. Однако ученые доказали, что нет детей, которые не хотят ничем заниматься.

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Дети, которые кажутся мало мотивированными к обучению, на самом деле имеют развитую мотивацию избегания. Она побуждает избегать риска и негатива вроде критики и низких оценок.

Есть второй вид мотивации – достижение, которое направляет нас к вознаграждению, результату. При таком настроении можно развивать целеустремленность, желание получить отложенное удовольствие. Эти два вида мотивации уравновешивают друг друга.

Кроме того, недостаток положительных отношений со взрослыми снижает мотивацию попробовать новые виды деятельности. Также важно, чтобы малыш видел, как взрослые работают. Ведь, согласно исследованию, ребенок до года, который видит, как родители выполняют успешно задачу, сделает значительно больше попыток добиться успеха, чем тот, который видит, что взрослые не достигают успеха.

5 способов помочь детям с мотивацией

Проявляйте любознательность и поощряйте исследования

Дошкольники по своей природе мотивированы игрой, а ученики начальной школы – интересными исследованиями и желанием приобрести мастерство. Взрослые могут усиливать эти мотивы с помощью положительной обратной связи, а также дети могут копировать их любознательность.

Поэтому в возрасте 6-10 лет важно идти за интересами ребенка, поощрять любые попытки познания окружающего мира.

Не полагайтесь на гаджеты

Исследование доказало, что дети учат язык быстрее благодаря непосредственному общению с учителем, чем если слушают и видят его на видео. В нашем цифровом мире гаджеты – это хорошее дополнение во время учебы, но они не могут заменить личное общение.

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Хвалите процесс, а не результат

Первые попытки часто бывают неудачными. Поэтому если вы будете оценивать лишь удачные попытки малышей, то у них появится страх негативной оценки и опасения не оправдать ожидания. Это будет усиливать мотивацию избегания. Поэтому лучший выход: поддержка и похвала за усилия, сосредоточенность и труд.

Осторожно со стимулами

Если же мальчик или девочка приучены к материальным вознаграждениям, это гасит долгосрочную мотивацию. Ожидаемый приз теряет новизну, и мозг проявляет меньше активности. Если награда еще и меньше, чем ожидалось, мотивация резко тормозит.

Поэтому единственный способ сохранять мотивацию, если вы прибегли к вознаграждениям, – "повышать ставки". Приз должен быть сюрпризом да еще и лучше, чем ребенок ожидал. Но лучший способ привить здоровую мотивацию – это положительные отзывы и интересная деятельность для ребенка: игра, творчество, исследования.

Критикуйте уже мотивированных

Ребенок, который стремится стать спортсменом, конструктивную критику со стороны тренера воспримет как шанс улучшить результаты. А вот новичок в фитнес-центре после критики может разочароваться в своих силах и больше не приходить туда. Поэтому критикуйте только тех, кто уже готов к этому. На тех, у кого мотивация слабая, значительно лучше повлияет поощрение за попытки и упрощение задач.