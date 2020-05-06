Ученые выяснили, какие книги предпочитают дети

У детей есть "аппетит" к тому, чтобы понять окружающий мир, и они часто забрасывают родителей и учителей вопросами о том, как все работает, почему так и тому подобное. Это же касается и чтения. Ученые выяснили, что дети предпочитают книги с рассказами, которые объясняют, почему и как все происходит.

Об этом говорится в новом исследовании журнала Frontiers in Psychology, пишет Medical Xpress. Эти результаты могут помочь родителям выбрать наиболее захватывающие книги для повышения интереса детей к чтению, и тем самым улучшать грамотность ребенка и его языковые навыки.

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"Было проведено много исследований относительно интереса детей к причинности (почему в мире все так происходит, – Семья 24). Мы считаем, что этот результат может быть связан с естественным желанием детей узнать о том, как работает мир", – сказала исследовательница Маргарет Шавлик.

Ведь важно найти факторы, побуждающие детей к чтению книг. Поощрение малышей к чтению улучшает их грамотность и языковые навыки в раннем возрасте, а также может заставить заниматься саморазвитием.

Чтение книг в компании родителей или учителя – это отличный способ, чтобы дети начали читать. А обычный выбор книг, которые нравятся детям, поможет заинтересовать детей.

Как воспитать у ребенка любовь к чтению книг – читайте в материале.