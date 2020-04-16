Уход за домашними животными положительно влияет на ребенка на карантине

Во время карантина родители стали чаще покупать малышам домашних животных, чтобы хоть как-то развлечь запертых в квартире детей. К тому же, психологи уверяют, что это положительно влияет на малышей, так как животные помогают справиться с тревогой или стрессом.

Об этом рассказала детский психолог Елена Гридасова изданию Освитория.

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Интересно, что в США за время эпидемии коронавируса спрос на животных значительно больший. Здесь разобрали из приютов практически всех кошек и собак. Так как американцы считают животных лучшим "лекарством" против стресса от самоизоляции.

Как домашние животные влияют на детей

Животные, которых только что приобрели, или которые "отправились на карантин" вместе с детьми, помогают им справиться с тревогой и чувствовать себя уверенно.

Исследования доказывают, что малыши тогда имеют более высокую самооценку, ведь пушистые или пернатые любимцы активно выражают свою привязанность, что заставляет ребенка чувствовать себя важным. К тому же, уровень агрессивности и раздраженности у школьников, которые имеют домашних животных, вдвое ниже, чем у остальных сверстников.



Ребенок играет с собакой / Фото Unsplash

Как доказывают исследования, животные стимулируют к этому ребенка почти вдвое активнее, чем куклы. И все это вместе с очень яркими эмоциями животных делает ребенка более эмпатичным, добрым, заботливым.

Но это при условии, если ребенок будет проводить с животным ежедневно немало времени, хотя бы 1-2 часа, и принимать участие в уходе за животным (кормить, вычесывать, гулять).

Ученые даже говорят об "эффекте Хатико", когда кинофильм о верной собаке вызывает у зрителей значительно более сильные эмоциональные реакции и более значительный выброс окситоцина, чем драмы с такими же рейтинговыми показателями. Речь идет именно о влиянии трогательной истории о животном.

К слову, сами дети чувствуют, как много им может дать общение с животными. Почти все дети до 10 лет мечтают о щенках, котятах или других зверушках.

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А опрос, проведенный специалистами Университета Уорвика (Британия), доказал, что 90% учеников начальной школы поставили домашних любимцев в список 10 наиболее важных компонентов своей жизни.

Почему это важно во время самоизоляции

"Карантин предоставляет прекрасную возможность побыть вместе детям и животным. Привлекайте их к уходу, даже если вы тоже дома и все можете сделать сами. Если ребенок вдруг не проявляет любопытства, возможно, он увлечен чем-то другим", – говорит психологиня.

Тогда стоит начать с игр. Не нужно думать, что хомяк не может заинтересовать. Достаточно построить лабиринт, чтобы увидеть, насколько маленькое животное может быть забавным. Если ребенок сам не умеет играть с животным, покажите ему на собственном примере.



Хомяк точно понравитсяся деткам / Фото Unsplash

Научите ребенка ухаживать за животным. Обязанности должны быть очень конкретными: например, менять воду раз в день. И будьте терпеливы: в начале ребенок будет постоянно забывать о новых делах. Обязательно напоминайте об этом и контролируйте, чтобы не нанести вред животному.