16 июля Франко-украинская торгово-промышленная палата во второй раз наградила женщин-предпринимателей, которые недавно успешно запустили собственный бизнес в Украине. Как им это удалось – читайте в материале.

Основательница бренда одежды My Sleeping Gypsy Екатерина Германн, владелица инклюзивного кафе "Старый город" Елена Мельник, соучредитель магазина сладостей ручной работы Lol&Pop Елена Токарь, руководитель социального проекта "Ласка" Анастасия Журавель и владелица сети ресторанов Très Français Наталья Невядомская поделились собственными историями старта бизнеса, пишет Elle.

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Бренд одежды My Sleeping Gypsy

Как рассказала Екатерина Германн, ее бизнес зародился четыре года назад. А создание дела совпало с рождением сына, и это дало ей огромный подъем энергии и вселенской любви.

"У нас с партнерами было осознание, что хотим заниматься творчеством, но при этом быть финансово независимыми. Модная индустрия удовлетворяла оба запроса", - сказала основательница бренда.

Советы начинающим предпринимателям. В начале запуска бизнеса ей очень помогали собственные коммуникационные навыки. Благодаря этому она смогла легко донести свою идею, собрать команду и наладить продажи. Предпринимательница советует, что также важно научиться сохранять спокойствие и стойкость и всегда продолжать идти вперед.

Не ждите какой-то гениальной мысли: если есть что-то, что близко вашему сердцу-сразу начинайте это реализовывать. Тестируйте и собирайте обратную связь и помните: развитие любого проекта зависит от эффективности разделения труда. Поэтому собирайте команду единомышленников,

– добавляет она.

Одним из главных вызовов стала реализация их первой коллекции. Они показали ее на неделе моды в Нью-Йорке и получили предложение от американского ритейлера Anthropology на партию в 2,5 тысячи единиц товара. Для молодого бренда это стало успехом.

Процесс создания платьев

Екатерина рассказала, что процесс создания их платьев очень трудоемкий, он включает вышивку и ручную работу. Поэтому, пошив одного экземпляра с уже готовых вышитых деталей занимает более двух дней. Так, команда работала 24/7 в течение четырех месяцев, они потратили гораздо больше денег чем планировали, но выполнили заказ с минимальной задержкой.

Инклюзивная кофейня "Старый город"

Свой бизнес Елена Мельник открыла вместе с подругой Ларисой Новосад в январе 2020 года. Стимулом и мотивацией стали их сыновья – ребята с синдромом Дауна Андрей и Валентин. С момента их рождения мамам приходится постоянно бороться за достойную жизнь для них.

Женщины прошли все этапы: забота о здоровье, учебе, социализации, реабилитации и тому подобное. И когда ребята закончили школу, профессионально-техническое училище и колледж, им нужна была работа. Поэтому, Елена и лариса решили открыть кофейню, чтобы дать сыновьям возможность работать и реализовать себя.

Предпринимательница признается, что опыта ведения бизнеса в нее не было, ведь по образованию Елена – педагог. Но после рождения сына она стала основательницей общественной организации, которая объединила семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна. Так, за 15 лет она получила огромный опыт и руководителя, и организатора, и бухгалтера, и менеджера.

Сложнее всего было решиться на такой шаг — кардинально изменить что-то в своей жизни. Настораживало отсутствие опыта и новизна дела – будут ли идти в кофейню люди, где работают официанты с синдромом Дауна?,

– говорит Елена.

Однако у них все получилось, и кофейня стала не только изюминкой Луцка, но и известной на всю Украину и за ее пределами. В заведение приходит много местных и национальных телерадиокомпаний, а ребята еле успевают давать интервью. Эта работа стала смыслом их жизни.

Что было с кофейней во время карантина? Елена говорит, что из-за карантина заведение пришлось закрыть на два месяца. Итак, в целом они проработали всего два с половиной месяца. Лишь в конце мая им удалось возобновить работу в формате "с собой".

Теперь пара хочет привлечь посетителей разнообразным ассортиментом. В частности, они добавили к выпечке и горячим напиткам летние блюда – мороженое и прохладные коктейли.

Советы начинающим предпринимателям. "Если вы хотите попробовать запустить собственный бизнес, надо пробовать. Хорошо все обдумайте и просчитайте, чтобы не было больших разочарований. Учитесь, изучайте опыт других и собирайте команду единомышленников", – говорит Елена. Кроме того, стоит уделять особое внимание финансам.

Сладости ручной работы Lol&Pop

Впервые, идея начать собственное дело Елене Токарь пришла после рождения дочери в 2011 году. Ей казалось, что собственный бизнес дает большую свободу управления временем. Они с мужем записывали идеи относительно бизнеса и не могли решить, что именно им интересно.

Лишь в конце 2012 года Елена совершенно случайно наткнулась на видео в интернете, где Марта Стюарт готовила конфеты ручной работы и сразу поняла, что она хотела бы заниматься таким делом в Украине. Так, собственно, и началась история Lol&Pop, который запустился в начале 2013 года.

Советы начинающим предпринимателям. Елена признается, что при запуске собственного дела ей очень помог опыт работы маркетологом. После увиденного видео, она поняла, кто будет ее целевой аудиторией, провела быстрый анализ на наличие конкурентов, даже представила будущую презентацию компании.

"Мой основной совет при создании компании – не бояться ошибиться, а также надо верить в себя. В мою идею с конфетами верила моя мама и муж. В то же время мой папа вообще не понимал, кто будет покупать конфеты, а друзья смотрели на меня немного с болью и сожалением, считая сколько денег я могу потерять. Но это не остановило меня начать дело, которое приносит мне удовольствие, деньги и драйв уже семь лет", – говорит Елена.

Больше о магазине сладостей Lol&Pop читайте по ссылке.

Социальный проект "Ласка"

Этот проект основали в 2011 году Елена Линькова, Анна Уварова и Анна Грищенко. Они стали одними из первых основателей благотворительного магазина в Киеве. Анастасия Журавель присоединилась к ним несколько лет назад, и сейчас они вдвоем с Еленой являются его руководителями.

Анастасия рассказывает, что деятельность "Ласки" началась не только с уникальной идеи, но и грантовой поддержки и собственных средств. В 2011 году было сложно начинать вести социальный бизнес, но поддержка киевского общества дала возможность открыть первый благотворительный магазин в Киеве.

Анастасія Журавель / Фото Elle

Мы формируем комьюнити людей, объединенных идеей осознанного потребления, и способствуем решению глобальной экологической проблемы, давая вещам новую жизнь. Цель – инициировать диалог об устойчивости и осознанности", – говорит Анастасия.

Сеть ресторанов Très Français

Ресторан и сырная лавка были открыты еще в конце 2010 года. Наталья Невядомская признается, что Très – это реализация ее главной мечты, к осуществлению которой она шла четыре года.

На первых этапах ей помогли навыки предыдущей управленческой работы в системном финансовом бизнесе, где она проработала более 15 лет. Они с партнерами не знали как строится ресторанный бизнес, поэтому с самого начала организовывали работу ресторана как системную организацию.

"Для себя я поняла, что иногда, если не знаешь "как надо", можно изобрести что-то свое и очень классное", – добавляет она.

А тем, кто только хочет запустить свой бизнес, Наталья Невядомская дала несколько советов:

Во-первых, надо подойти к вопросу как хороший маркетолог: изучить концепты, работу любимых заведений и вообще все, что можно увидеть, посмотреть, о чем можно прочитать.

Во-вторых, во время подготовки и запуска работать только с профессионалами — это поможет избежать многих ошибок.

В-третьих, нужна крутая команда. Привлекайте в коллектив единомышленников, людей, разделяющих ваши ценности.

Наталья добавляет, что поддержка нужна любому человеку, особенно женщине-предпринимателю. В то же время речь идет не только о материальных вещах, а скорее даже о доступе к образованию и информации.