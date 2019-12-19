Украинец открыл кофейню в США, которая стала популярной среди местных: секрет собственного дела

Украинской кухней угощает американцев Анатолий Штирка, который открыл кафе в пригороде Кливленда. Интересно, что кофейня Caffeine Lakewood подает борщ как напиток и ароматный кофе, который обожают местные.

Владелец заведения родом из Черкасс, однако в США живет восемь лет, передает издание "Голос Америки".

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Мужчина признался, что он несколько лет работал на разных работах, откладывал деньги вместе с другом Романом и со временем осуществил свою мечту – открыл собственный бизнес.

"Мы начали работать на строительстве, как начинают, в основном, все украинцы. Полтора года назад Роман позвонил мне и говорит: давай откроем кафе. Потому что нет такого места, где ты просто садишься и наслаждаешься", – говорит Анатолий.



Анатолий Штирка открыл собственный бизнес в США

Ребята сделали весь ремонт своими руками и попытались воссоздать европейскую и украинскую атмосферу. Поэтому в Caffeine Lakewood созданы все условия для долгих посиделок. "Это хорошее место поработать – вокруг немного таких удобных, уютных мест для работы, особенно, если ты работаешь дистанционно. А здесь хорошая атмосфера, вкусный кофе и смузи", – отвечают посетители кафе Феррелл Фиен.

Меню заведения впечатляет – там питательные закуски и десерты: круассаны, вафли, смузи, тосты с курицей и лососем и мороженое. Но акцент именно на европейском душистом и крепком кофе, к которому большинство американцев не привыкли.

Начинать свой бизнес в США нелегко, но интересно, рассказывает Анатолий. В процессе помогали украинцы. "Электричество делали украинцы, воду, канализацию – украинцы. Бетон заливали – украинцы", – рассказывает Анатолий.

Особых секретов успеха у Аллы и Анатолия нет. Главное – любить то, что делаешь, и не гнушаться работы, говорят они.