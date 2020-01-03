Украинец создал успешный стартап и производит эко-очки из кофе: цена и процесс производства

Киевлянин Максим Гавриленко создал проект по производству безопасных для окружающей среды очков из переработанного кофейного жмыха. Его стартап в сутки собрал необходимые 10 000 долларов в Kickstarter.

По состоянию на текущий момент стартап поддержали 122 человека на сумму более 20 000 долларов, говорится на официальной странице проекта.

Интересно! С маленькой компании в крупнейшего игрока на рынке: история успеха интернет-магазина Rozetka

Как производят очки? Эти очки производятся из продуктов переработки кофе (кофейного жмыха), а также льняных опилок. Они имеют гидрофобное покрытие, металлические скобки, а также шесть видов линз, которые можно выбрать в зависимости от потребностей покупателя.

"Для производства очков мы используем только натуральные материалы, перерабатываемые: кофейную гущу, лен, а сами они склеены биополимером на основе растительного масла. Он прессуется и обрабатывается цифровой машиной с математической точностью, чтобы избежать шероховатостей",

– отметили в компании.

Идея сделать очки из кофе возникла у Максима не сразу.

"Мы с девушкой вдвоем креативили и думали, что это может быть такое. Дерево – это круто, но для того, чтобы сделать очки из дерева, его надо спилить. Тогда я закрылся в мастерской на полгода и начал прессовать различные материалы: были гречка, мята, рис. Однажды зашла моя девушка Марина и сказала: "Макс, кофе!". Потому что его много потребляют в мире и он черного цвета", – рассказал Максим.

На пару очков потребуется одна или полторы чашки кофе. За день компания успевает сделать до 10 пар, однако на этом Максим не собирается останавливаться и планирует в ближайшие месяцы наладить производство так, чтобы за день производить до 100 штук.



Также очки обязательно полируют

Отметим, что кофейные очки тонкие, легкие – всего 20 грамм, водостойкие, долговечные, а также имеют защиту от солнца благодаря инновационным линзам. Цена пары таких очков с классическим вариантом линз стартует от 89 долларов.

Интересно, что оправа которых изготовлена из вторичного сырья кофе и льна, а потому разлагается в 100 раз быстрее, чем пластик.