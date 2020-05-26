Украинка в комиксах показывает будни мам: забавные иллюстрации, которые заставят вас смеяться

Конечно, с рождением ребенка жизнь любой семьи кардинально меняется. А наиболее часто достается мамам, которые молча переживают тревогу, боль и усталость. Поэтому украинка Ольга Алексеева решила изобразить в шуточных комиксах реалии материнства.

Так, мама двоих детей публикует в своем профиле в инстаграме веселые иллюстрации о однообразных буднях, в которых часто возникают различные курьезы и счастливые моменты. В этих комиксах каждая мама может узнать себя.

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По словам Ольги, как и большинство мам, она находит свободное время для себя только ночью, когда ее сыновья спят. "Рисую, потому что не могу не рисовать. Пытаюсь с юмором относиться к жизни, иначе можно с ума сойти. То, что я делаю, и комиксами называть как-то неудобно, скорее – это веселые картинки о жизни", – добавляет женщина.

Ольга признается, что уже не помнит, что делала в декрет. Шутит, что якобы рисовала, и ей за это деньги платили. "Кажется, состояние декрета не прекращался после рождения старшего", – добавляет она.

Поэтому ее профиль в инстаграме позволяет ей заниматься своим хобби, а не складывать все рисунки "в стол". А еще это способ найти единомышленников, ведь, как рассказывает Ольга, ей другие мамы пишут много приятных слов. И она понимает, что не одинока и во всем мире есть такие же женщины.

Много хорошего пишут увязшие в быту мамы. Комментарии к моим постам хорошее место, чтобы понять, что мы не одиноки в своих проблемах.

Смотрите иллюстрации мамы, которая показывает истинное материнство: