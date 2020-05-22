Украинка, которая переехала в Ирландию, создала с мужем прибыльный бизнес на мороженом

Украинка Оксана Шадрина уже несколько лет живет в Ирландии, где у нее счастливая семья и успешный и вкусный бизнес – она с мужем делает оригинальное мороженое, которое уже получило множество наград. Как им удалось создать семейный бизнес – читайте в материале.

Так, муж Оксаны – Михол – придумал более 60 видов мороженого для посетителей собственного кафе. В то время как жена отвечает за душевность и тепло в заведении, куда любят приходить, кроме постоянных посетителей, их маленькие дети, пишет издание 4mama.

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Кажется, что именно синтез душевности, родства и уникального вкуса десерта, перед которым мало кто может устоять, лежит в основе успеха семейного бизнеса. Ведь мороженое и само кафе уже завоевало немало наград в ЕС.

Откуда взялась идея создавать мороженое

Супруги решили создать собственный бизнес, делая там любимые дела. "Мой муж делал мороженое для своих друзей – это было его хобби, и в течение многих лет совершенствовал свое умение, экспериментировал с рецептами. Я же имела бесценный опыт по организации клиентского сервиса на высоком уровне. И я тоже очень люблю мороженое", – рассказала Оксана.

Поэтому в бизнесе Михол отвечает за мороженое, а его жена – за качество обслуживания и работу с персоналом. Так, у семьи появилось кафе Fantastic Flavours Ice Cream Parlour. Интересно, что их бизнес начался с 500 евро.



Семья из Ирландии / Фото 4mama

Откуда у мужчины страсть к созданию мороженого? По словам Оксаны, когда-то Михол купил на гаражной распродаже маленькую ручную мороженицу и много времени посвятил совершенствованию рецептов различных видов мороженого.

Все ли рецепты создает мужчина? Оксана уверяет, что да. Еще иногда их гости подсказывают замечательные идеи. Например, одна постоянная клиентка – фанатка Гарри Поттера – очень хотела попробовать мороженое со вкусом сливочного пива, любимого напитка Гарри Поттера. Так у них появился новый вид мороженого.

Из чего состоит настоящее мороженое

Жена рассказала, что в состав настоящего мороженого входят молоко, сливки, сахар, яйца и другие ингредиенты в зависимости от вида мороженого. Например, в мороженое "Гиннесс и шоколад" они добавляют ирландское пиво и вкусный шоколад.

"Мы используем натуральные ингредиенты, насколько это возможно, ведь это очень важно для высокого качества мороженого и отличного вкуса. И еще нам повезло, потому что мы можем использовать всемирно известное свое ирландское молоко и сливки", – призналась Оксана.

Чем их мороженое особенное? Семья производит более 42 видов мороженого. На самом деле – рецептов более 60 видов и количество постоянно растет. "Мы делаем мороженое из натуральных ингредиентов высокого качества, в небольших количествах, на месте, каждый день. Это авторский продукт", – добавила женщина.



Семья делает натуральное мороженое / Фото 4mama

Она уверяет, что их мороженое – это отличный выбор для тех, кто осознанно относится к своему питанию. Ведь их продукты только натуральные и имеют высокое содержание протеина. К тому же один шарик нашего ванильного мороженого, например, это всего 195 калорий.

"Кроме мороженого у нас можно выпить вкусный кофе, чай, попробовать и другие десерты, поиграть в настольные игры. Мы совмещаем высокий уровень профессионализма с душевной, неформальной атмосферой в нашем кафе. Некоторых наших клиентов мы знаем с пеленок в прямом смысле слова", – рассказала Оксана.

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Как появилось множество наград? "Мы рады, что наше мороженое высоко оценили наши клиенты, а также, по оценкам ресторанных критиков, мы несколько лет стабильно лидируем в своей области. В 2017 году мы получили награду "Лучшие десерты в Ирландии", а в 2018 году были финалистом конкурса "Лучшее кафе Ирландии" и победителем номинации "Лучшее клиентское обслуживание", – сказала украинка.

Как украинке живется в Ирландии: сравнение с Украиной

Оксана заверила, что после переезда в Ирландию ее поразило то, что между этими странами есть больше общего, чем различий. Из общего – страны очень похожи своей историей: оккупация соседним государством, голодоморы, борьба за независимость, возрождение национальной культуры и языка. Также много общих ценностей, например, важность семьи.



Оксана с сыном в собственном кафе / Фото 4mama

Различия больше бытового характера, например, левостороннее движение транспорта, разные краны для горячей и холодной воды, более консервативный график работы многих учреждений.

Как в Ирландии быть мамой? По словам Оксаны, в Ирландии высокий уровень рождаемости, семьи с 3-4 детьми – это обычное явление. Быть мамой там – очень органично и комфортно.

В Ирландии ведется медицинское сопровождение беременности, родов, медобслуживание мамы и ребенка в течение 6 недель после родов и все бесплатно для всех резидентов страны. С другой стороны – там небольшой декретный отпуск – максимум 26 недель.