Украинки, которые преуспели в США после побега от домашнего насилия

Часто в украинских семьях женщины страдают от домашнего насилия со стороны мужчины. Не каждая жена может вырваться и начать новую жизнь. Однако те, кто это сделали, могут достичь невероятных успехов. Так произошло с тремя украинками, которые сейчас живут в Соединенных штатах Украины.

Это три истории, что опубликовало издание "Голос Америки" о женщинах, которые смогли положить конец издевательствам над собой и попытались реализовать свои мечты.

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Оксана Танасив

Оксана рассказала, как подвергалась моральным унижениям и словесным издевательствам со стороны бывшего мужа, который контролировал и запугивал ее, убеждал, что она ничего не стоит.



Так Оксана Танасив выглядит сейчас

Искать отраду женщина решила в рисовании, которое стало для нее терапией и помогло найти себя и двигаться дальше: "Искусство в тот момент спасло мне жизнь. Я обязана картинам, которые дали мне возможность увидеть свет в конце тоннеля", – сказала Оксана Танасив.

Однако, как она отметила, ее творчество раздражало бывшего мужа. Поэтому в очередной момент издевательства Оксана просто не выдержала и ушла от него. Женщина начала строить новую жизнь.

Картины Оксаны Танасив: фото из соцсети художницы

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Поэтому на сегодня Оксана Танасив – успешная художница, чьи картины украшают международные арт-шоу, галереи и частные коллекции, и которые можно встретить на неделях высокой моды в Нью-Йорке.

Анна Заячкивская

Анна победила кокурс "Мисс Украина 2013", представляла Украину на конкурсе "Мисс мира", а впоследствии переехала в Милан, сотрудничать с ведущими модельными агентствами. Там женщина познакомилась с мужчиной, который решил "спрятать" ее от мира и пытался взять под контроль ее жизнь.



Анна Заячкивская стала "Мисс Украина – 2013"

Анна рассказала, что он часто говорил: "Ты ничего не стоишь, ты занимаешься не теми вещами, которыми нужно". А когда девушка пыталась возразить ему, он поднимал на нее руку.

Со временем она вырвалась от домашнего насилия и мужа, и отправилась в другую страну. Уже будучи в Нью-Йорке, Анна начала развиваться как художница и строить карьеру модели.



После побега от мужа Анна начала рисовать

Галина Джежула

Убегая от мужа-тирана Галина оказалась в Америке "как в тюрьме" – без документов и в ужасных условиях, иногда закрадывались мысли "умереть", говорит девушка. Муж бил ее, когда она была беременной, от чего она потеряла ребенка, бывало, что бил ее 11-летнего сына аж до сотрясения мозга.



Галина Джежула

По словам Галины, она была разрушена внутри после издевательств мужа, ее лечили платья, которые она шила. "Вся моя разрушенная красота. Моя надежда. Моя любовь. Все это воссоздалось в том, что делали мои руки", – рассказала женщина.

Сейчас Галина – известный дизайнер свадебных платьев, которая строит свой бизнес в Калифорнии, в районе залива Сан-Франциско. Интересно, что ежегодно Галина дарит свадебное платье бесплатно одной невесте, выполняя роль крестной мамы Золушки.