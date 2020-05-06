Украинская семья изготавливает необычные вкусы меда и вкусностей: увлекательная история

Семья переселенцев Алексей и Анастасия Конюш начали бизнес, который поражает многих украинцев. Однако для этого у них было много препятствий и тяжелых моментов. В частности, им пришлось перевозить уцелевшие ульи из оккупированной Луганщины на мирную территорию, чтобы продолжить семейное дело.

О том, как украинской семье удалось начать бизнес "Конюшина", который производит необычные вкусы меда – в эфире 24 канала рассказал владелец бренда Алексей Конюш.

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Как семья решила начать бизнес

Алексей и Анастасия Конюш жили в Луганске. Сразу после начала войны на Донбассе пара решила на несколько месяцев поехать на мирную территорию. Думали, что все быстро пройдет и они вернутся. Однако этого не произошло.



Алексей и Анастасия Конюш / Фото theukrainians.org

Некоторые ульи Алексея в Луганске полностью разбили снаряды. Те, которые уцелели – отправили на мирную территорию. Спасти удалось 30 семей пчел. Пара переехала в село Столбина Долина, что на Полтавщине. Там люди их встретили радушно и старались всегда помогать. Впоследствии у пары родилась дочь.



Анастасия Конюш с доченькой / Фото theukrainians.org

Когда Алексей и Анастасия Конюш поняли, что хотят начать бизнес – переехали ближе к Киеву. Однако мужчина заверил, что пасечником он является с детства.

Путь начался с самого рождения, я родился в семье пчеловодов. Родители в 16 лет мне подарили пасеку, в которой было 20 семей. С тех пор можно официально считать меня пасечником. Впитывал знания и любовь к пчелам с самого рождения,

– сказал Алексей Конюш.

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Пчеловодство во время пандемии

Алексей Конюш отметил, что тяжелые моменты в работе с пчелами есть всегда. К примеру, такие:

резкое изменение климата;

насыщенность агрохимии в воздухе;

массовая гибель пчел на территории Украины.

"Это самая большая проблема у пасечников и вообще в этой сфере", – рассказал Конюш.



Семья основала бренд "Конюшина" / Фото theukrainians.org

Во время пандемии COVID-19, по словам пары, они просто сменили платформу для продаж.

"Формат действия людей изменился. Если раньше у нас стационарные точки продавали мед, кофейни, то сейчас это все закрыто и люди перешли в онлайн. В принципе, онлайн-режим частично закрыл те просчеты, которые произошли во время пандемии. Онлайн – сейчас топ", – поделился мужчина.

Производство оригинальных вкусов меда

Семья изготавливает необычные вкусы меда. К примеру:

кокос и миндаль;

шоколад и фундук;

клубника и ваниль;

лимон и имбирь;

вишня и перец чили.

Больше всего покупателей удивляет "крем-мед". Его изготавливают в специальном оборудовании.



Крем-мед бренда "Конюшина" / Фото theukrainians.org

"Классический мед загружается в специальную емкость, где в течение нескольких суток вымешивается до кремовой консистенции. Потом туда добавляются ягоды и специи и еще раз вымешивается", – пояснил Конюш.

Вкусы разрабатывали самостоятельно в семейном кругу различными дегустациями и методами. Позже уже подключили технологов,

– рассказал предприниматель.

Он добавил, что не всегда получается оригинальный вкус. "К примеру, мы всегда хотим "всунуть" везде мяту. Хотим, чтобы появился мятный вкус. Как бы не пробовали – всегда получается слишком сильная сухость – мята с медом "не дружит", – сказал Конюш.

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Секрет удачного бизнеса от семьи Конюш

По словам Алексея Конюша, самая большая мудрость – "нет ничего невозможного". Как утверждает мужчина, все, чего очень сильно хочет человек – этого можно достичь.



Семейный бизнес Алексея и Анастасии Конюш / Фото theukrainians.org

"Не останавливаться, двигаться только вперед – это я хочу пожелать всему малому и среднему бизнесу нашей страны", – отметил Алексей Конюш.

Он также поделился, что старается никогда не опускать руки. Если есть тяжелые моменты – идет на пасеку к пчелам.

Секреты удачного бизнеса от владельца бренда "Конюшина": видео