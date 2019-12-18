Украинские звезды дали советы, как воспитать ребенка патриотом



Тарас Тополя с женой и детьми / Фото tv.ua

По его словам, нужно, чтобы украинские дети знакомились с интересными вехами истории с помощью современных технологий. Например, виртуальные экскурсии в 3D-комнатах, исторические квесты. Час такого путешествия в 3D-игре заменит школьнику сутки зубрежки и запомнится надолго.

Ирма Витовская

Актриса уверяет, что лучший пример для воспитания патриотизма у детей – это взрослые. "Мы должны интересоваться историей своей земли, находить интересные вещи и рассказывать об этом в семье. Иначе ваши дети не полюбят свою землю, поэтому изучайте вместе с детьми историю края – пусть это станет вашим общим хобби", – сказала она.

По ее словам, прекрасно, если родители могут отдать чадо в детское движение типа "Пласта", которое чем-то напоминает скаутскую организацию с акцентом на патриотическое воспитание. Молодежь там узнает много нового об истории и культуре Украины, и все это – под соусом приключений. Также патриотическому воспитанию в школах помогут частые походы с детьми в кино, когда показывают такие картины, как "Киборги" и другие.



Ирма Витовская с сыном/ Фото Depo.ua

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Анастасия Приходько

"Вспоминаю свои школьные годы – и знаете, у меня не было патриотического воспитания как такового. Только стандартные фразы вроде "Любите Украину", а еще много рассказов о Тарасе Шевченко. Тогда в моем окружении всего несколько человек говорили на украинском языке", – говорит певица.

Она отметила, что ей нравится, как сейчас люди относятся к Украине. "Чувствуется, что в обществе стало больше уважения и украиноязычных граждан. Что люди стали интересоваться и изучать заново историю – этот пример и помогает детям культивировать в себе патриотизм", – ответила Приходько.



Анастасия Приходько с дочкой / Фото 24smi

Она также добавила, что наши ребята на Донбассе ценой собственной жизни показывают другим, как любят Родину и для нас всех самое главное – не растерять это, а всю эту "любовь в действии" сохранить и передавать детям.

Александр Ярмола

Певец считает, что в наших школах патриотическое воспитание крайне необходимо. "Для начала я бы очень серьезно отнесся к созданию в школах "живой" украиноязычной среды, где дети говорили бы на украинском не только на уроках с учителем, но и между собой", – ответил он.

По его словам, если не будет одного языка общения, не будет и государства. Детей можно и нужно воспитывать украинцами и здесь большая ответственность ложится именно на воспитателей и учителей.



Группа "Гайдамаки" и Александр Ярмола (в центре)/ Фото uainfo

"На сегодняшний день в большинстве учебных заведений Украины языком общения детей остается русский. Это сводит на нет все наши жертвы и героические потуги в борьбе за получение настоящей независимости", – добавил Ярмола.