Украинские звезды дали советы, как воспитать ребенка патриотом
Понятие патриотизма у всех вызывает довольно смешанные чувства и эмоции. Для одних – это очень важно, для других – ничего особенного, третьи вообще понятия не имеют, о чем идет речь. Но все же для многих возникает обязанность быть патриотом и так же воспитать своих детей.
Дельные советы выразили известный музыкант, вокалист группы ВВ Олег Скрипка, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, актриса Ирма Витовская, вокалист казак-рок группы "Гайдамаки" Александр Ярмола и певица Анастасия Приходько изданию "Освитория".
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Олег Скрипка
По словам музыканта, патриотическое воспитание должно быть таким, чтобы дети не отвлекало от темы патриотики. Учить стишки и говорить "Люби Украину" никакого результата не даст. Он считает, что стоит начать с самого простого – говорить дома на украинском языке, ведь это влияет на формирование личности, которая в дальнейшем будет уважать и любить свою страну.
"Патриотизм начинается с быта. Когда ребенок еще маленький, то не может сделать выбор, и вы, формируя его окружение, помогаете сделать этот выбор правильным. Было бы замечательно, если бы на праздники в каждой семье прижилась традиция надевать вышиванки как праздничную одежду. Это станет определенным ритуалом. Такие традиции дети будут запоминать", – заверил Скрипка.
Олег Скрипка с детьми / Фото журнала Viva
Тарас Тополя
Певец считает, что даже патриотическое воспитание можно устроить с помощью игровых форм обучения. Также Тополя добавляет, что детей нужно знакомить с историей, с достоянием нашего культурного наследия. Историческую цепочку, которая тянется от предков, надо крепко держать в руках настоящем поколению, чтобы передать дальше.
"Я выступаю за довольно радикальные методы патриотического воспитания. Например, чтобы неумение пользоваться украинским языком на высоком уровне закрывало для специалистов определенные опции в карьерном росте. Уже в 5-м классе дети должны четко осознавать: если не знаешь родного языка и истории – множество возможностей для тебя будет закрыто", – сказал фронтен группы "Антитела".
Тарас Тополя с женой и детьми / Фото tv.ua
По его словам, нужно, чтобы украинские дети знакомились с интересными вехами истории с помощью современных технологий. Например, виртуальные экскурсии в 3D-комнатах, исторические квесты. Час такого путешествия в 3D-игре заменит школьнику сутки зубрежки и запомнится надолго.
Ирма Витовская
Актриса уверяет, что лучший пример для воспитания патриотизма у детей – это взрослые. "Мы должны интересоваться историей своей земли, находить интересные вещи и рассказывать об этом в семье. Иначе ваши дети не полюбят свою землю, поэтому изучайте вместе с детьми историю края – пусть это станет вашим общим хобби", – сказала она.
По ее словам, прекрасно, если родители могут отдать чадо в детское движение типа "Пласта", которое чем-то напоминает скаутскую организацию с акцентом на патриотическое воспитание. Молодежь там узнает много нового об истории и культуре Украины, и все это – под соусом приключений. Также патриотическому воспитанию в школах помогут частые походы с детьми в кино, когда показывают такие картины, как "Киборги" и другие.
Ирма Витовская с сыном/ Фото Depo.ua
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Анастасия Приходько
"Вспоминаю свои школьные годы – и знаете, у меня не было патриотического воспитания как такового. Только стандартные фразы вроде "Любите Украину", а еще много рассказов о Тарасе Шевченко. Тогда в моем окружении всего несколько человек говорили на украинском языке", – говорит певица.
Она отметила, что ей нравится, как сейчас люди относятся к Украине. "Чувствуется, что в обществе стало больше уважения и украиноязычных граждан. Что люди стали интересоваться и изучать заново историю – этот пример и помогает детям культивировать в себе патриотизм", – ответила Приходько.
Анастасия Приходько с дочкой / Фото 24smi
Она также добавила, что наши ребята на Донбассе ценой собственной жизни показывают другим, как любят Родину и для нас всех самое главное – не растерять это, а всю эту "любовь в действии" сохранить и передавать детям.
Александр Ярмола
Певец считает, что в наших школах патриотическое воспитание крайне необходимо. "Для начала я бы очень серьезно отнесся к созданию в школах "живой" украиноязычной среды, где дети говорили бы на украинском не только на уроках с учителем, но и между собой", – ответил он.
По его словам, если не будет одного языка общения, не будет и государства. Детей можно и нужно воспитывать украинцами и здесь большая ответственность ложится именно на воспитателей и учителей.
Группа "Гайдамаки" и Александр Ярмола (в центре)/ Фото uainfo
"На сегодняшний день в большинстве учебных заведений Украины языком общения детей остается русский. Это сводит на нет все наши жертвы и героические потуги в борьбе за получение настоящей независимости", – добавил Ярмола.