Как улучшить сексуальную жизнь в паре во время карантина

Постоянное пребывание с партнером во время карантина может негативно повлиять на сексуальные отношения. Так, некоторым парам просто не до секса в это время, однако другие просто не испытывают былой страсти. Поэтому, если вы хотите восстановить искру в сексуальных отношениях, то мы подготовили для вас полезные советы.

Для начала сексолог Дженис Хиллер говорит, что важно не забывать про свой внешний вид дома. "Как бы очевидно это не звучало, но то, как мы выглядим дома, влияет на сексуальное возбуждение не только партнера, но и наше собственное", – сказала она изданию The Independent.

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Советы, как улучшить сексуальную жизнь

Начните говорить

Секс-эксперт Аликс Фокс говорит, что общение – это ключ к близости как духовной, так и физической. Поэтому она советует начать с откровенного разговора, который создаст положительную и близкую атмосферу.

Спросите партнера о том, что его беспокоит, и дайте ему возможность выговориться. В том числе не лишним будет обсудить и сексуальные моменты — чего бы вам хотелось добавить в свою интимную жизнь или попробовать.



Разговаривайте о своих желаниях / Фото Pinterest

Не думайте только о сексе

Стоит помнить, что секс — это не только физический акт. Эксперты советуют попробовать сделать друг другу эротический массаж или провести нежными прикосновениями по телу партнера. Например, вы можете устроить интересную игру: взять разные предметы и касаться ими партнера, его задача — отгадать что это. Это создаст игривое настроение и, возможно, настроит на близость.

"Это простой способ вернуть элемент любопытства в вашу личную жизнь и получить такие необходимые важные развлечения для снятия напряжения", – добавляет Фокс.

Экспериментируйте

Рутина сейчас захватила в плен много пар. Но это не значит, что нужно в нее погружаться еще больше. Так, Дженис Хиллер советует дарить друг другу романтические ужины. Так, вы можете отправить партнеру «официальное приглашение» или сообщения, пока вы в душе. Чтобы он был подготовлен к вашему вечеру. А еще можно разнообразить свою сексуальную жизнь новыми позами или ролевыми играми.