В современном мире даже взрослым сложно справиться с тревогой, а дети куда более уязвимы к стрессу и печали. Поэтому родителям важно уметь поддержать малышей и помочь понять ситуацию, которая вызвала переживания. Чтобы уменьшить тревожность детей стоит придерживаться всего четырех шагов.

Пандемия коронавируса и затяжной карантин стали настоящим испытанием для семей по всему миру. Несмотря на то, что COVID-19 – это значительно большая угроза для людей взрослого и пожилого возраста, дети, которые не находятся в зоне риска, переживают вспышку смертельного вируса не менее эмоционально. В психологическом плане малыши – самые уязвимые, поэтому любые переживания родителей провоцируют усиленную тревожность у их потомков.

"Освитория" поделилась действенными способами, как уменьшить влияние негативной информации на детей и избежать тревожного расстройства. Для этого следует придерживаться формулы из четырех шагов: "Проявить – дать время – найти место – удалить".

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Проявить тревогу

Помогите детям выразить свою грусть или беспокойство, найдя нужные слова. Спросите, что их беспокоит или чего не хватает. Будьте терпеливы и ласковы с ними. Забудьте про фразы, как: "Думай позитивно", "Что мы можем с этим сделать?! Такие обстоятельства" или "Держи себя в руках". Будьте честными.

Дать время погрустить

Не избегайте детской грусти. Пусть малыш полностью ощутит это без ваших суждений. Комментарии родителей лишь обостряют ценность утраченного. Позвольте детям полностью проявить чувства, а для этого нужно время.

Найти место тревоги

Важно помочь ребенку понять, где расположена тревога в его теле. Например, от переживания может сжиматься горло или щемить душу. Тогда стоит устроить релаксацию, глубоко дышать или заняться йогой, чтобы нормализовать эмоциональное состояние, или же порвать бумагу на клочки.

Удалить

Помогите детям отвлечь внимание и мыслей от переживаний благодаря любимым занятиям. Таким спасителем может стать спорт, рисование или другой вид творчества.