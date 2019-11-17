Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон – наследник легендарного бренда

Во Франции умер представитель одного из самых известных Домов моды Louis Vuitton. На момент смерти дизайнеру Патрику-Луи Виттону было 68 лет.

Соответствующую информацию подтвердили на официальной инстаграм-странице бренда. Пока неизвестно, что стало причиной смерти Патрика-Луи Виттона. В то же время поклонники Louis Vuitton приносят соболезнования семье знаменитого дизайнера.

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"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, особенно с сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками", – говорится в официальном заявлении.

Умер Патрик-Луи Виттон: биография дизайнера

Louis Vuitton – знаменитый французский бренд, известен благодаря изготовлению сумок, чемоданов, одежды и парфюмерии элит-класса. Компания была основана еще в 1854 году Луи Виттоном. За 150 лет, бренд не потерял своей популярности, а даже с появлением новейших технологий большинство процессов выполняются вручную. Чтобы легендарная компания не пришла в упадок, родственники Луи Виттона после его смерти продолжили это дело.

Патрик-Луи Виттон – дизайнер в пятом поколении. После завершения школы знаменитый француз присоединился к семейному делу и стал одним из создателей легендарных сумок Louis Vuitton. В одном из интервью он признался, что не хотел быть модельером, однако в память о своем дедушке не мог отказать в помощи родственникам.

Мои бабушка и дедушка настояли, чтобы я продолжил семейный бизнес. До смерти дедушки всегда говорил: "Нет",

– вспоминал дизайнер.

Однако продолжать семейный бизнес было нелегко. Сначала Патрик-Луи должен был изучить базовую информацию, работая плотником на производстве. И только после этой работы его допустили к изготовлению и разработке брендовых сумок. Специализировался дизайнер на дорожных чемоданах.

"Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году как плотник. Его опыт и страсть к изготовлению чемоданов постоянно обновляли наследие искусства путешествий", – добавили представители бренда.