В США умерли самые старые сиамские близнецы в мире: интересные факты из их жизни и фото

Самые старые сиамские близнецы в мире – Ронни и Донни Гейлоны – 4 июля 2020 года умерли. Им было 68 лет. Мужчины были соединены в талии и имели общий пищеварительный тракт и прямую кишку, однако у каждого брата было свое сердце, живот, руки и ноги.

Мужчины говорили, что они жили хорошей жизнью, ведь уже с трех лет братья выступали на карнавалах и в цирках. А это помогало им оплачивать их медицинские счета, а также поддерживать своих родственников, пишет Mail Online.

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Как они выступали в цирке? Братьев выставляли в трейлере с кондиционером, а зрители платили за то, чтобы увидеть их повседневную жизнь. Но в 1991 году Ронни и Донни решили покинуть цирк, хоть признаются, что им было весело, когда они росли.

Ронни и Донни в детстве / Фото Mail Online

Их брат Джим рассказал, что там с ними обращались совсем по-другому – как с рок-звездами.

Как жили сиамские близнецы

Ронни и Донни родились здоровыми мальчиками и весили около 5 килограммов, но первые два года своей жизни они провели в больнице, поскольку врачи пытались найти способ их безопасного разделения. Но поскольку медики сказали родителям, что нет гарантии, что оба парня переживут операцию, они отказались оперировать своих сыновей.

Ходить близнецы научились в 29 месяцев, стараясь ступать по очереди. Их родители наняли специалистов по трудотерапии, чтобы научить их повседневным задачам, таким как завязывание обуви, походам в туалет и работе друг с другом, поскольку оба брата родились праворукими.

Сиамские близнецы Ронни и Донни во взрослой жизни

Однако мальчики не ходили в школу – власть отказала Донни и Ронни, потому что "они будут слишком отвлекать других учеников".

Но братья прекрасно жили вместе, не требуя помощи. Чаще всего Донни готовил еду, мыл посуду и стирал, в то время как Ронни убирал в ванной и разговаривал.

Ронни и Донни говорили, что они лучшие друзья. Они оба любили рыбалку, кемпинг, коллекционирование бейсбольных карточек и других вещей.

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Однако в 2010 году им понадобилась медицинская помощь после того, как у Ронни появились тромбы в легких в результате вирусной инфекции. Так, оба брата стали очень слабыми. Они также начали страдать от изнурительного артрита.

Отметим, что сиамские близнецы – это очень редкое явление, которое встречается один раз на каждые 200 тысяч рождений, а выживают обычно от 5% до 25%. Предыдущий рекордсмен были Чанга и Энг Бункеры, которые родились в Таиланде в 1811 году и жили до 62-летнего возраста.