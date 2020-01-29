Упрямые дети становятся успешными и богатыми в будущем: исследования

Упрямые дети могут быть раздражительными, впадать в истерику и т.д., но оказывается, что это не всегда плохо. Согласно исследованию, упрямые дети чаще становятся успешными взрослыми.

К этому выводу исследователи пришли, анализируя жизнь 700 детей в возрасте от 8 до 12 лет в течение десятилетий, пока они не стали взрослыми (старше 40 лет), передает издание "Психология развития".

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В 2008 году исследователи заметили, что упрямые дети впоследствии получили профессиональные и академические достижения и высокую зарплату во взрослой жизни.

По мнению авторов исследования, "те, кто достигли более высоких уровней из-за упрямства, зарабатывали больше денег из-за того, что они были настойчивыми всегда, даже когда договаривались о заработной плате или повышении".

Этот успех связан с тем, что у этих взрослых (которые в детстве были упрямыми) нет препятствий, чтобы сказать "нет" и они навязывают свои условия и в личной жизни, и в профессиональной жизни.

Как понять, что у вашего ребенка действительно сильный характер? У таких детей хорошо развита интуиция, благодаря которой они будут бороться за свое мнение, даже если это нелогично. Они добиваются того, чего хотят, любой ценой.