Законодательством предусмотрено две формы воспитания детей-сирот – усыновление и опека. Выбирая между ними, родители ориентируются на свои возможности и социальную ситуацию. Однако, не все знают, какой выбор сделать с юридической точки зрения.

Журналисты 24 канала вместе с Благотворительным фондом "Родные" решили объяснить вам разницу между усыновлением и опекой.

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Для начала отметим, что усыновление является постоянной формой устройства ребенка-сироты. Так, усыновители на всю жизнь приобретают права и обязанности родителей, а усыновленный ребенок – права и обязанности ребенка.

В то же время опека может быть временной – ребенок будет находиться в семье до момента возвращения в биологическую семью, до момента усыновления или до момента достижения совершеннолетия.

Чем усыновление отличается от опеки

"Усыновление – это принятие в свою семью ребенка со всеми правами и обязанностями. Оно происходит на основании решения суда. ребенок, которого вы возьмете из детского дома, будет полностью ваш, ведь перед законом вы – его родители, а он – ваша кровиночка", – говорит психолог фонда "Родные" Кристина Ясинская.

Опека же оформляется, как правило, до совершеннолетия, но может быть прекращена. Например, если нашлись пропавшие родители ребенка или они восстановили свои родительские права и тому подобное. Опекунами назначают в основном родственников ребенка.

Что лучше для самого ребенка? По словам психолога, в первую очередь для детей важна эмоциональная атмосфера в семье и надежность отношений с родителями, а потом юридическая форма устройства.



Детям из интерната важно иметь семью / Фото Ровно1

Кто может усыновить или заниматься ребенком

Усыновителем может быть лицо в возрасте не моложе 21 года. Верхний предел возраста усыновителя не ограничивается. К тому же, разница в возрасте между будущим отцом (матерью) и ребенком должна быть не менее 15 лет. Если ребенка усыновляют родственники, это требование не соблюдается.

Преимущественное право на усыновление ребенка имеют:

Родственники, независимо от места их проживания;

Лица, в семье которых ребенок проживал или проживает;

Лица, которые усыновляют нескольких детей, имеющих родственные отношения (братьев, сестер)

Преимущественное право на усыновление детей также имеют супруги.

А опекунами могут быть лица с 18 лет. Отметим, что этот человек назначается из лиц, близких ребенку, или других лиц, учитывая их возможность выполнять опекунские обязанности, учитывая отношения с ребенком-сиротой.

Преимущественное право стать опекунами ребенка предоставляется:

Родственникам ребенка, независимо от их места их проживания;

Лицам, в семье которых проживает ребенок.

Как решиться на усыновление ребенка

Усыновление ребенка – это большая ответственность. Психолог Благотворительного фонда "Родные" рассказала, как решиться на такой поступок.

По ее словам, в первую очередь стоит поговорить о четком осознании родителями-усыновителями мотивов, побуждающих к принятию такого решения.

На усыновление решаются пары, которые не имеют собственных детей, или те, кто испытывает потребность делиться материнской любовью и даже одинокие женщины или мужчины. И в каждом отдельном случае мотивация к усыновлению разная. Чаще всего это невозможность иметь собственных детей из-за бесплодия, возрастные или иные ограничения, желание сделать добро, стать нужным, чтобы кто-то тебя любил,

– говорит Кристина Ясинская.

Подсознательные мотивы всегда являются исключительно индивидуальными, например, желание заполнить ощущение собственной пустоты или воплотить собственные нереализованные желания из-за ребенка, заменить утраченного человека и многие другие.

"Еще один фактор влияющий на принятие решения это общество. Оно насаждает стереотипы, создает мифы об усыновлении. Выдержать такое давление может не каждый", – добавила Кристина.

На какие выплаты могут рассчитывать усыновители и опекуны

На денежную помощь при усыновлении или заботе о ребенке можно рассчитывать только после получения положительного решения суда об усыновлении.

Эксперт фонда "Родные" отмечает, что выплаты начисляются на имя одного из родителей, а сами деньги родители имеют право тратить по своему усмотрению или в интересах детей. Однако, за полученные и потраченные средства ни перед кем отчитываться не нужно.

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В случае, когда усыновители берут в свою семью двух и более детей, такие выплаты предоставляются на каждого ребенка. Обратиться за выплатой государственной помощи нужно не позднее 12 месяцев после того, как решение суда вступило в силу.

Размер выплаты составляет установленную законодательством помощь при рождении ребенка. В 2020 году, сумма помощи при усыновлении составляет 41 280 гривен. Выплачивают ее в несколько этапов:

При усыновлении выплачивают первую единовременную выплату (это 10 320 гривен). Остальная сумма помощи при усыновлении разбивается на равные части и выплачивается в течение 36 месяцев.

В то же время при установлении опеки – выплата адресуется опекуну, но денежные средства являются собственностью ребенка. Этими деньгами можно распоряжаться несколькими способами: открыть счет и откладывать деньги до совершеннолетия ребенка; или использовать деньги на нужды ребенка, но при этом давать подробный отчет с чеками об израсходованных суммах в ежеквартальном отчете.

Размер пособия составляет два прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста.



Каждый ребенок мечтает иметь семью, которая будет его любить / Фото Femida

Можно ли отказаться от усыновленного ребенка или подопечного

Отказаться от опеки можно, в том числе и из-за нежелания продолжать выполнять эти обязанности. Достаточно подать соответствующее заявление в отдел опеки местной администрации.

"Однако с усыновлением все обстоит гораздо сложнее. Сначала суд должен рассмотреть причины усыновителя, изложенные в заявлении. Но решение будет исходить прежде всего из интересов ребенка. Отмена усыновления может оставить в силе обязанность по уплате алиментов", – говорит Кристина.

Какие существуют мифы об усыновлении

Мнение, что детям в наследство передались алкоголизм, наркомания или криминализм

В обществе бытует мнение, что родители, дети которых оказались в учреждениях опеки – наркоманы, алкоголики или преступники с асоциальным поведением, а все эти девиации являются наследственными. Подогревается такое мнение страшными историями соседок, знакомых или друзей семьи. Но наука до сих пор точно не может выяснить, что имеет определяющее влияние в формировании личности.

Мнение, что все дети психически больных родителей тоже нездоровые

Еще один миф – это вопрос психических заболеваний родителей. Так, некоторые дети психически больных биологических родителей могут иметь такие же заболевания, но не все болезни передаются.

Кроме того, часто у людей возникает страх того, что дети, которые пережили такие тяжелые условия в детдоме, имеют серьезные проблемы со здоровьем. Да, некоторые дети могут иметь определенные заболевания, но тепло, любовь, забота и правильное воспитание существенно улучшают, а иногда и вовсе снимают негативный диагноз.

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Психолог уверяет, что важно, чтобы родители были готовы принять ребенка таким, какой он есть, со всеми его плюсами и минусами.

Очень много мифов и страхов, ими вызванных, у родителей возникает из-за завышенных ожиданий относительно себя, своего отношения к ребенку, способности любить чужого ребенка как собственного.

Можно ли уверенно сказать, что родители будут любить одинаково приемного и биологического ребенка? "Конечно, нет. Но всегда в нашем детстве родители одинаково воспитывали нас и младшего брата/сестру? Не возникало ли ощущение, что нас любят меньше? Все дети разные и здесь не имеет значения, они родные или нет. К каждому ребенку нужно найти свой "ключик", – подытожила Кристина Ясинская.

Справка. Всего в Украине 6 тысяч детей ждут свои семьи. После каждой программы благотворительный фонд "Родные" будет рассказывать о детях, которых можно усыновить.



Зритель сможет позвонить на горячую линию благотворительного фонда "Родные" – 0 800 300 484 – и получить необходимую информацию. Сайт Благотворительного фонда "Родные". Премьера проекта в эфире "24 канала" – 1 июня в 19:30.