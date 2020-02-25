В 73 года продолжает руководить собственной компанией: история успеха известного дизайнера

Дизайнер интерьеров 73-летняя Трисия Гилд 50 лет назад основала компанию дизайнов интерьера "Дизайнерская Гильдия". Сегодня ее проекты продаются в 80 странах мира, что приносит ей свыше 55 миллионов фунтов.

По словам женщины, во время ее взросления в мире не было журналов или книг о дизайне интерьера, передает издание Daily Mall.

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"К концу шестидесятых годов меня разочаровала нехватка тканей и обоев. Поэтому, когда я путешествовала по Индии и увидела великолепный текстиль тканей, я решила перевезти их в Великобританию, чтобы продавать на европейском рынке", – рассказала Трисия.

Женщина собрала разноцветные нитки, ткани и создала первую коллекцию. "Тогда большинство салонов демонстрировали ткани в одинаковых длинных образцах. Все было очень сухо и трудно представить, как они выглядели бы в комнате. Я знала, что должна показать людям, как это сделать красиво", – добавила дизайнер.



Дизайнер интерьера Трисия Гилд / фото pbs

Уже в 1970 году она с мужем Робином открыла магазин, в котором создала дизайн комнат, где были сделаны вручную ткани и обои, старинная керамика, французские лампы с бисером и мебель из тростника.

"Это вызвало изрядное потрясение. Мы с Робином расстались в 1975 году. Тогда я попросила своего брата Саймона Джеффриса, который имел опыт корпоративных финансов, присоединиться ко мне на посту генерального директора, и мы с тех пор сотрудничали со многими модными брендами", - рассказала Трисия.

Как выглядят комнаты, которые обустроила Трисия Гилд: фото

В ее дизайнерской студии все было нарисовано вручную, прежде чем эти дизайны интерьера перенесли на компьютер. В 2014 году они представили ассортимент красок. "Я люблю смелые сочетания, но, как правило, ограничиваю себя четырьмя цветами в комнате, и всегда добавляю белый штрих как пространство для дыхания", – сказала дизайнер.

Сегодня дизайнерская компания имеет еще один магазин и также доступна в интернете. Любя путешествия, компания нашла вдохновение во всех уголках земного шара, в частности наибольшую страсть дизайнерам приносят богатые цвета Индии и индийской сари – это нить, которая никогда не теряет своего блеска.