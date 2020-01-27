В больнице США одели младенцев как героев мультфильма "Холодное сердце": милое видео

"Холодное сердце" – это известный мультфильм Диснея, где главные герои – сестры Эльза и Анна. Из-за огромного успеха ленты больница в Канзасе решила одеть новорожденных детей в этом же стиле.

Работники родильного дома сделали это, вдохновившись успехом Диснея, ведь этот мультфильм стал одним из самых любимых детьми и получил два Оскара, передает издание Inspiring Life.

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Работники больницы нарядили младенцев в образы известных персонажей "Холодного сердца" – Анну и Эльзу, а также снеговика Олафа.

"Пусть все видят. Мы открыли родильное отделение на юге Сан-Лукаса. Анна, Эльза и снеговик Олаф здесь, и все любят теплые объятия. Помните, что в Сан-Лукасе всегда открыты двери. Не пройдите мимо", – написала больница.



Малыша одели в костюм снеговика Олафа

Впоследствии работники больницы даже сделали видео с младенцами под музыку из мультфильма. В комментариях пользователи пишут, что это мило и весело, а маленькие Эльза и Анна, а также Олаф смогут насладиться этим мгновением через несколько лет, когда пересмотрят видео и фотографии.

Смотрите видео о новорожденных, который одели как героев "Холодного сердца":

Что известно о мультфильме "Холодное сердце"?В мультфильме магией наделена старшая сестра Эльза, которая, боясь случайно навредить младшей сестре, сначала добровольно запирается в замке, а после смерти родителей – убегает. Однако Анна решает остановить и вернуть сестру, поэтому едет за ней и во время путешествия попадает в разные приключения.