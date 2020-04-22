Все люди строят отношения по-разному, поэтому каждая пара – индивидуальна. Но есть некоторые фундаментальные эмоциональные потребности, которые обычно ищет партнер в романтических отношениях. Поэтому над ними влюбленные должны много работать, чтобы укреплять отношения.

Издание Cosmo поделилось собственными наблюдениями того, в чем больше всего нуждаются партнеры в отношениях.

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Потребность быть услышанными

Каждый человек хочет чувствовать, что важен для партнера, и он/она всегда вас выслушает и услышит. Так, влюбленные не всегда должны во всем соглашаться друг с другом, но очень важно внимательно слушать вторую половинку. Ведь только вместе можно найти верное решение проблемы.

Потребность в принятии

В отношениях важно, чтобы партнер принимал вас в независимости от ошибок, недостатков или личностных качеств. Важно считать себя частью союза, чувствовать себя комфортно и иметь возможность высказаться без осуждения. К тому же, в отношениях важно и уважение друг к другу.



Показывайте партнеру, что любите его и принимаете таким, какой он есть / Фото Unsplash

Потребность в безопасности и доверии

Здесь все понятно: партнеры должны доверять друг другу и знать, что вас всегда поддержат и продолжают любить, несмотря ни на что. Вы должны чувствовать себя в паре в безопасности и оставаться верными.

Потребность в ощущении своей ценности

Этот пункт тоже важен, ведь каждому человеку необходимо чувствовать себя в приоритете у своего партнера перед другими людьми, обещаниями и делами. Вы должны знать, что вы играете главную роль в жизни любимого человека, но не перегибайте – вы не сможете получить все время партнера.

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Потребность быть желанными

Это показывает определенный уровень интимности ваших отношений. Речь идет не только о сексе, но и в целом о чувстве близости. Объятия и поцелуи поддерживают эту потребность, как и зрительный контакт через всю комнату, переполненную людьми. И это одна из важнейших потребностей в отношениях.