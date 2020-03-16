В чем мужчины и женщины нуждаются в браке: интересное сравнение
Супружеская измена является признаком несчастливого брака. В частности, это происходит из-за неудовлетворенных потребностей партнеров в браке.
Американский исследователь Уиллард Харли младший провел эксперимент с участием больше 800 пар и выделил основные потребности мужчин и женщин в браке, пишет Credo.
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Если партнеры будут удовлетворять эти потребности, то сочтут друг друга самыми родными и неповторимым.
Итак, существуют пять потребностей в браке, удовлетворение которых резко снижают возможность супружеской измены.
Потребность в нежности и сексе
Женщины нуждаются в нежности. Так, когда мужчина дарит женщине цветы, обнимает ее, целует, держит за руку, она чувствует, что ее любят как женщину и чувствует себя счастливой.
Зато мужчины нуждаются в сексуальном удовлетворении. Это неоднократно доказывали ученые в разных исследованиях.
К тому же, потребности в нежности и сексе зависят друг от друга: если мужчина не проявляет нежности, секса он не получит, если женщина отказывает мужчине в сексуальном общении, он не имеет желания проявлять нежность.
Потребность в разговоре и друге
У женщин есть потребность в разговоре. Девушка может нуждаться, чтобы муж слушал ее, эмоционально реагировал на то, чем она делится и тому подобное.
В период ухаживания пары много разговаривают, показывая друг другу свою заинтересованность и любовь. Женщины ждут, что такая заинтересованность сохранится и в браке.
Общение в паре тоже важное / Фото Psychologies
Интересно, что исследователь обнаружил, что для удовлетворения этой потребности женщине необходимо около 15 часов в неделю безраздельного внимания партнера. Это около 2 часов в день.
Зато для мужчины женщина должна быть хорошим товарищем в отдыхе и развлечениях. Ведь нередко до брака женщины с удовольствием вовлекаются в развлечения партера, а в браке же пытаются увлечь партнера своим досугом или просто позволяют партнеру другу отдыхать и развлекаться.
Но это может быть причиной для развода, потому что мужчины придают большое значение способности жены стать верным товарищем по отдыху и развлечениям.
Потребность в честности и привлекательности партнера
Женская потребность: честность и открытость мужа. Так, девушка всегда требует правды: как в повседневных делах, так и в экстренных случаях. Если же человек скрывает информацию или лжет, его надежность для женщины разрушается.
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Зато мужчины испытывают потребность в привлекательности жены. Эта потребность имеет два аспекта. Первый – это возможность предъявить привлекательную женщину обществу в роли жены, второй – в любовных отношениях мужчине трудно ценить жену только за душевные качества.
Потребность в достаточном количестве денег и домашнем уюте
Женщина может нуждаться в достаточном количестве денег. Часто существуют вполне конкретные суммы, которых достаточно для жизни, когда есть безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Женщины хотят иметь свободный выбор между домохозяйкой и карьерой.
Зато мужчина нуждается в домашнем уюте. Потребность человека в уюте и домашнем комфорте настолько велика, что они даже часто фантазируют о том, как жена встречает его с радостью и любовью у двери дома.
Мужчинам нужно чувствовать уют дома / Фото "Сегодня"
Потребность в том, чтобы мужчина был хорошим отцом для детей / потребность в одобрении его действий
Женщине важно, чтобы мужчина был хорошим отцом для своих детей и примером для подражания. Жене важно видеть счастливого ребенка в руках любимого мужчины.
Зато мужчина нуждается в признании и восхищении. Мужчина хочет гордиться собой. Так, восторг можно выразить через чувства, которое вызывает у женщины поведение мужчины. Например, "Я радуюсь, когда вижу твои достижения", "Я восхищаюсь тобой и чувствую опору, когда ты защищаешь меня в чем-либо" и тому подобное.
Самое важное, что восхищаться нужно искренне, чтобы это вызвало настоящие положительные эмоции.
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