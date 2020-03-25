В Индии ребенка назвали на честь коронавируса

В Индии родители решили назвать своего новорожденного ребенка на честь коронавируса Covid-2019. Поэтому теперь девочка носит имя Корона.

Насчет имени для малыша родители консультировались с другими членами семьи, которые согласились на эту идею, пишет IndiaTVnews.

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Почему девочку решили так назвать? По словам дяди ребенка Нитеша Трипати, коронавирус "объединил" общество и заставил людей вести коллективную борьбу с ним. Поэтому, по его мнению, лучшего имени нет.

Этот ребенок станет символом единства людей в борьбе с вирусом,

– заявил дядя новорожденной.

"Вирус, несомненно, опасен. Он убил так много людей в мире. Но он также привил нам много хороших привычек", – добавил он.

В городе Горахпури, штат Уттар-Прадеш, где так назвали девочку, местные активно обсуждают эту новость.

Отметим, что родители любят называть своих детей необычными именами. Так, в США есть около 300 девушек, которые носят имя Abcde (первые пять букв английского алфавита).