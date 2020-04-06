В какие недостатки мужчин часто влюбляются девушки

Не существует идеальных людей, но есть те, с кем действительно очень комфортно и хорошо. Однако некоторые люди продолжают обманывать себя и считать, что нашли идеал. А все потому, что они даже недостатки не замечают и воспринимают их за преимущества.

Издание Lady.Tochka решило собрать несколько недостатков мужчин, в которые обычно влюбляются женщины, чтобы напомнить, насколько важны все составляющие твоего партнера, а не только его положительные стороны.

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Недостатки мужчин, в которые влюбляются девушки

Шрамы

Это уже старая мысль, но она действительно работает: шрамы, ожоги и другие "отметины", которые парень получил во время жизненного опыта (возможно, даже кражи яблок из соседского сада в 7 лет) – это не только не страшно, но и очень сексуально для некоторых девушек.

Глупые шутки

Даже если девушка не смеется с каждого анекдота, которые парень хранишь в голове со времен "Ералаша" – это абсолютно не значит, что ей не нравится его странное чувство юмора. Гораздо хуже, если шуток вообще нет. Поэтому, девушка может влюбиться в чувство юмора парня, даже если оно не всегда логичное или веселое.



Девушка смеется с шутки парня / Фото Pinterest

Неуклюжесть

То, что парень постоянно разливает чай на все плоские поверхности или случайно разбивает свою пятую кружку может заставлять превращаться девушку в попугая раз за разом повторять "осторожнее" или "вновь". Но это не отменяет того факта, что она находит это очень милой неуклюжестью и постоянно улыбается в очередной ситуации.

Плохая память

Да, порой может надоедать напоминать любимому о дне рождения сестры или как зовут новую девушку его лучшего друга. Однако, для девушки нет ничего приятнее, чем осознание того, что без нее парень никогда бы этого не вспомнил.

Лень

Здесь речь идет об умении лениться профессионально, то есть придумывать очень необычные способы походов в супермаркет, где он будет ходить час, поводы поваляться в постели дольше. Это порой гораздо привлекательнее сверхсильных стараний.