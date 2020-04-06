В какие недостатки мужчин часто влюбляются девушки
Не существует идеальных людей, но есть те, с кем действительно очень комфортно и хорошо. Однако некоторые люди продолжают обманывать себя и считать, что нашли идеал. А все потому, что они даже недостатки не замечают и воспринимают их за преимущества.
Издание Lady.Tochka решило собрать несколько недостатков мужчин, в которые обычно влюбляются женщины, чтобы напомнить, насколько важны все составляющие твоего партнера, а не только его положительные стороны.
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Недостатки мужчин, в которые влюбляются девушки
- Шрамы
Это уже старая мысль, но она действительно работает: шрамы, ожоги и другие "отметины", которые парень получил во время жизненного опыта (возможно, даже кражи яблок из соседского сада в 7 лет) – это не только не страшно, но и очень сексуально для некоторых девушек.
- Глупые шутки
Даже если девушка не смеется с каждого анекдота, которые парень хранишь в голове со времен "Ералаша" – это абсолютно не значит, что ей не нравится его странное чувство юмора. Гораздо хуже, если шуток вообще нет. Поэтому, девушка может влюбиться в чувство юмора парня, даже если оно не всегда логичное или веселое.
Девушка смеется с шутки парня / Фото Pinterest
- Неуклюжесть
То, что парень постоянно разливает чай на все плоские поверхности или случайно разбивает свою пятую кружку может заставлять превращаться девушку в попугая раз за разом повторять "осторожнее" или "вновь". Но это не отменяет того факта, что она находит это очень милой неуклюжестью и постоянно улыбается в очередной ситуации.
- Плохая память
Да, порой может надоедать напоминать любимому о дне рождения сестры или как зовут новую девушку его лучшего друга. Однако, для девушки нет ничего приятнее, чем осознание того, что без нее парень никогда бы этого не вспомнил.
- Лень
Здесь речь идет об умении лениться профессионально, то есть придумывать очень необычные способы походов в супермаркет, где он будет ходить час, поводы поваляться в постели дольше. Это порой гораздо привлекательнее сверхсильных стараний.