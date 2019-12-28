В каком возрасте лучше всего становиться родителями

Многие родители пытаются спланировать все, что связано с появлением ребенка, включая свой возраст. Ведь врачи уже давно определили, во сколько лет лучше всего рожать женщинам. Теперь английские ученые выяснили, в каком возрасте мужчине стоит становиться папой.

В каком возрасте женщинам лучше рожать ребенка? Мы уже писали о том, что для женщин оптимальный возраст для рождения ребенка – от 20 до 27 лет, но с современной медициной это можно сделать даже до 35 лет.

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В каком возрасте мужчине лучше стать отцом? Исследователи из Великобритании выяснили, что становиться отцом стоит в период от 30 до 40 лет. Эксперты объясняют это тем, что именно в таком возрасте мужчины готовы к тому, чтобы стать папой и нести ответственность за ребенка. К тому же, их физические показатели остаются на высоком уровне, а социальные – уже достигли необходимого уровня.

Но откладывать этот процесс в долгий ящик тоже не стоит. Так как после сорока лет появляются риски, что у ребенка могут быть различные заболевания, в том числе, аутизм.