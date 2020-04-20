В Нью-Йорке разрешили браки через видеосвязь
Власти американского штата Нью-Йорк дали разрешение на официальное бракосочетание через видеосвязь. Это, конечно же, связано с пандемией коронавируса.
"Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяю служащим проводить церемонии с помощью видеосвязи", – написал в твиттере губернатор Эндрю Куомо.
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До этого на пресс-конференции он заявил, что "когда говорится о браке, здесь не может быть никаких отговорок: да или нет".
Вы можете сделать это с помощью Zoom,
– пошутил губернатор.
До этого свадьбы такого формата не разрешались законом, поскольку было необходимо личное присутствие жениха и невесты. Но в условиях пандемии многие бюро регистрации браков были закрыты, а желание жениться у людей осталось. Губернатор Куомо временно приостановил запрет, и брачующимся будет разрешено получить свидетельство о браке.