В помощь родителям: президент Израиля читает сказки онлайн на время карантина

Президент Израиля Реувен Ривлин начал читать сказки для детей во время карантина из-за коронавируса, чтобы их родители отдохнули.

Так, президент Израиля уже прочитал отрывок из сказки и опубликовал видео на ютуб-канале, пишет JewishPress.

Интересно! Сергей Притула рассказал, как развлекает детей во время карантина

"Я знаю, что это нелегкое время, когда дети дома. Даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Поэтому, я приглашаю вас присоединиться и провести время со мной. Я читаю замечательную и мудрую книгу Леи Гольдберг "Сдается квартира". Эта книга напоминает, как важно быть дружественным к соседям", – сказал он в видео.

Он призывает читать вместе с ним, всей семьей или просто с детьми. "И найдите время, чтобы выпить кофе, не взяв в руки телефона", – добавил президент Израиля.

Смотрите видео: как президент Израиля читает детскую книгу

Ривлин намекнул, что он сделает еще одну "историю", потому что написал в фейсбуке, что "Мы встретимся снова на следующей неделе".

Отметим, что на данный момент в Израиле зафиксировано 1238 случаев коронавируса, один человек умер, 37 вылечились.

А в Украине по состоянию на 15:00 23 марта известно о 73 случаях, из них 3 летальных, один человек вылечился.