"В реальной жизни вы бы их защитили": эффектная социальная реклама о защите детей в интернете

Современные дети "рождаются со смартфоном", а потому важно научить их здоровым отношениям с интернетом. Именно поэтому Министерство социальной политики выпустило эффектную рекламу о защите детей в интернете, которая заставляет каждого родителя задуматься о безопасности своих малышей.

Так, в видеоролике разнообразные незнакомцы – от скинхедов и женщин легкого поведения до персонажа компьютерных игр – звонят в дверь дома и спрашивают у мамы, где ее ребенок.

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Женщина отвечает, что в своей комнате и позволяет чужим людям беспрепятственно пойти к малышу (в видео мальчика зовут Максим). Впоследствии в дом приходит мужчина, который забирает дочь из дома, чтобы показать ей "настоящего зайчика".

Заканчивается реклама титрами: "В реальной жизни вы бы защитили своих детей. Так почему не защитить их в интернете?".

Смотрите социальную рекламу о защите детей в интернете:

Видео создано Центром безопасного интернета Германии, озвучено группой Dublicat.

"Риски, которые существуют в оффлайне, переходят в онлайн. Мы должны учить детей не только, как переходить дорогу на зеленый свет, но и тому, как безопасно пользоваться интернетом. И важно объединять усилия всех стран мира", – добавила министр цифровой трансформации Анастасия Дьякова.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сказал, что когда ребенок общается с незнакомцами в интернете, он чувствует себя безопасно, ведь физически он действительно в безопасности – дома. "Такую "иллюзию безопасности" создает экран, дети верят "приятным незнакомцам", которые говорят комплименты и дают ребенку чувство "особенности", – добавил он.

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Кроме того, для родителей запустили образовательный сериал "Безопасность детей в интернете" с телеведущей, общественным деятелем, первым в Украине Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения Марией Ефросининой. Цель образовательного сериала – научить родителей помогать детям использовать Интернет и цифровые устройства безопасно и с пользой.

Отметим, что 4 февраля в Верховной Раде открылась выставка "Сексуальное насилие над детьми: онлайн-измерение" с экспонатами, которые отражают реальные переписки детей с преступниками, которые заставляли детей отправлять интимные фото и вступать с ними во "взрослое" онлайн-общение.