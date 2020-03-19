В селе или городе: как место проживания влияет на поведение ребенка

Исследования показывают, что дети из сельских семей, как правило, проявляют негативные эмоции, в частности гнев и разочарование, чаще, чем дети из города. С другой стороны, дети, рожденные в больших городах, обычно менее суетливы и их не огорчают ограничения, которые устанавливают родители или воспитатели.

Об этом говорится в недавнем исследовании журнала Journal of Community Psychology, пишет Medical Xpress.

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Исследование изучало различия в детском темпераменте, а также взаимодействие американских родителей с их чадами.

Исследователи определили, что городские мамы, как правило, лучше понимают, когда их дети чего-то требуют и удовлетворяют их желание. Это, в свою очередь, могло привести к тому, что их дети спокойнее и менее расстраиваются.

Зато сельские мамы сообщали о более частых выражение негативных эмоций у своих младенцев, особенно, когда они испытывали неприятности из-за ограничения.

В отличие от прошлых исследований, которые рассматривали влияние жизни в городской и сельской среде на детей старшего возраста, исследователи специально сосредоточены на младенцах.