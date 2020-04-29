В сети появились мультики с развлечениями и зарядкой для детей на карантине: видео

В период, когда дети почти все время дома, и им, взрослым трудно каждый день придумывать новые интересные занятия, подвижные игры или упражнения, которые помогут расслабиться. Поэтому, постоянно сидя дома на изоляции, малыши могут получить стресс. Зато специальные мультики помогут детям расслабиться и весело провести время на карантине.

Поэтому детский телеканал ПСЮСПЛЮС вместе с детским психологом Светланой Ройз подготовил и опубликовал на ютуб-страничке ряд "супергеройских" роликов для детей, которые демонстрируют интересные идеи относительно того, как вместе с близкими повеселиться, размяться и даже немножко пошалить.

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Так, анимационные ролики рассказывают о том, чем заняться дома на карантине, показывают разнообразные зарядки для тела и глаз, упражнения на координацию и улучшение настроения.

Мультики, которые помогут ребенку снять стресс на карантине:

Добавим, что ранее были опубликованы анимационные ролики о том, как вести себя детям, чтобы не заразиться коронавирусом.