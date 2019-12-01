В США больница отдает новорожденных детей в рождественских чулках: милые фото

В техасском роддоме ввели милую рождественскую традицию. Там маленьким детям, которые родились в декабре, надевают красные праздничные шапочки и вкладывают в рождественские чулки, чтобы так празднично отдать родителям.

Это они делают ежегодно в декабре уже 50 лет, передает Bored Panda.

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Такую волшебную идею для больницы в Сан-Антонио в Техасе придумала одна из матерей, которая там родила ребенка.



Детей вкладывают в рождественские чулки

Родители просто в восторге от такой идеи. Некоторые из них потом бережно относится к рождественскому чулку, в котором забрали из больницы своего ребенка, и хранят их десятилетиями и каждый год кладут туда подарки для своей малышки.



Рождественские чулки для детей шьют волонтеры

Увидев это, некоторые больницы переняли такую рождественскую традицию.

Интересно, что рождественские чулки шьют добровольцы под названием "Голубые птицы методистской больницы" (так называется этот роддом). Однако это не единственное доброе дело, ведь добровольцы помогают персоналу и пациентам круглогодично.