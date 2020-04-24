В Украине впервые провели онлайн-свадьбу во время карантина: фото и видео

Первая в Украине онлайн-свадьба состоялась во Львове. Пара планировала отпраздновать праздник летом, но карантин внес определенные коррективы в планы влюбленных. Интересно, что на церемонию заключения брака были приглашены даже ведущий, фотограф и диджей.

Инна и Игорь получили возможность жениться через интернет из-за участия в конкурсе, в котором они выиграли благодаря своей истории любви, пишет ТСН.

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Известно, что пара познакомилась в 2013 году. Сначала у них были отношения на расстоянии, поскольку жили в разных областях – парень жил в Киеве, а девушка – во Львове. Познакомились влюбленные, когда вместе поехали в автобусный тур в Болгарию.

Свадьба онлайн прошла довольно интересно, ведь все традиционные конкурсы, подготовку к празднику и его отмечание проводили в дистанционном режиме. А свадебное платье, костюм и букет невесты доставлял курьер.



Церемония бракосочетания онлайн / Скриншот с видео

Чтобы избежать излишней коммуникации с незнакомыми, невеста сама научилась макияжу с онлайн мастер-классом, а также самостоятельно сделала прическу.

На самой церемонии заключения брака были только ведущий, фотограф и диджей. Родители невесты были по ту сторону экрана, однако, по традиции, именно они сказали первый тост и благословение.

Смотрите, как прошла первая в Украине онлайн-свадьба: видео ТСН

Свадебный стол был засерверован только на двух влюбленных, однако к празднику Инны и Игоря присоединились около 70 гостей из пяти стран мира через интернет. Наладить видеосвязь удалось даже 90-летней бабушке невесты.



Свадебный стол только для пары / Скриншот из видео

А среди звездных гостей онлайн была даже Оля Полякова, а также одна из самых любимых групп молодых – "Без ограничений".

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Организовывало праздник Event агентство и их партнеры. А свадьба для пары стала бесплатной, и организаторы заплатили всего в три раза дешевле, чем за обычную свадьбу.

Праздник в целом продолжался 5 часов. Теперь супруги ожидают окончания карантина, чтобы обвенчаться в церкви и поехать в свадебное путешествие.