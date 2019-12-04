Вечная любовь: семейные пары сделали одинаковые фото через десятки лет

Такие фото доказывают, что любовь существует и время не разрушит сильные чувства. Заметно, что люди на этих фотографиях стали старше, но их чувства так же свежи, как и в день, когда они встретились.

Так, одна пара прожила в браке почти 45 лет и воспроизвела кадр со своей свадьбы в 1975 году.

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Издание Bigpicture поделилось кадрами счастливых пар, которые всю жизнь прожили вместе.