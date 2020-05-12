Вернулись к бывшим и стали меньше требовать: как изменились отношения на карантине

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса разлучила много пар и заставила всех держаться на расстоянии и чувствовать одиночество. Однако, как показывает опрос в США, более половины американцев начали отношения с помощью приложений знакомств, еще треть – вернулись к бывшим.

Новый опрос показал, что 42% одиноких американцев скачали приложение для знакомств, находясь на карантине. Зато 52% американцев завели в онлайне новые отношения, пишет издание Studyfinds.

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"Людям не хватает близости, которую они имели до пандемии. Все вещи, которые мы воспринимали как должное, сейчас заметно отсутствуют в нашей жизни", – заявил исследователь Лука Матутинович.

К тому же, интересно, что более трети опрошенных – 38% американцев заявили, что вернулись к своим бывшим во время карантина. Самоизоляция также вызвала удивительную перемену к бывшим партнерам – 54% опрошенных признали, что это снова зажгло искру в отношениях с этим человеком.



Американцы начали возвращаться к бывшим во время карантина / Фото Рубрика

Еще один эффект от карантина: то, что американцы стали менее придирчивыми к тому, с кем общаются. Согласно опросу, шесть из десяти людей заявляют, что готовы снизить свои стандарты и поговорить с кем-нибудь, находясь в изоляции. Две трети опрошенных заявили, что карантин заставляет их желать физической близости.

Добавим, что исследователи опрашивали 1 000 одиноких американцев и 1 000 американцев, которые находятся в отношениях, но не обитают на карантине со своим партнером. Самый популярный способ, где люди ищут себе пару, – социальные сети, в частности через Facebook, WhatsApp и Twitter.