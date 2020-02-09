Веселая семейка: дуэт папы и его маленькой дочки покорил соцсети забавными фото

Молодой папа из Калифорнии Шолом Бер Соломон уделяет много внимания своей дочери Зои. Парочка великолепно проводит время, переодеваясь в разных людей для своих забавных фотосессий.

36-летний мужчина владеет магазином винтажной мебели и давно увлекается переодеваниями и смешными фотографиями. Сделанные фотографии он публикует в своем инстаграме.

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Раньше он делал это один, а теперь у него есть волшебный партнер в лице не менее харизматичной дочки. "С ней снимки становятся милыми и смешными. Без нее я просто толстый человек, который любит делать глупые фотографии", – отмечал Шолом.

Как все началось? Однажды папа заметил, что его дочь комфортно чувствует себя перед камерой и ей это даже нравится. Поэтому он стал придумывать забавные ситуации и отдавать главную роль на фото малышке.

Теперь в свободное от работы время Шолом придумывает новые истории для фотосессий и заказывает для этого костюмы в интернете. Мужчина признает, что Зои – жизнерадостный и чрезвычайно веселый ребенок.

Смотрите забавные фото папы с дочкой: