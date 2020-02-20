Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки

В наших материалах мы не раз отмечали факторы, влияющие на качество печати. Однако, остался еще один фактор, от которого напрямую зависит качество исходной картинки – тип печати.

Мы расскажем лишь о самых распространенных типах цифровой печати, ведь именно они широко используются в домашних и офисных принтерах.

Цифровая печать делится на два больших класса – струйный и лазерный.

Струйная печать

Эта технология печати появилась около 50 лет назад и стала массово применяться с 1980-х годов. Современные струйные принтеры работают быстрее и дают изображение лучшего качества, чем их "дедушки", они получили модули Wi-Fi и жидкокристаллические дисплеи, но сохранили принцип печати.

Для струйной печати используются жидкие чернила, которые подаются в миниатюрных чернильных камерах и через сопла распыляются на бумагу. В зависимости от принципа повышения давления, в камерах различают пузырьковую, термоструйную и пьезоэлектрическую печать. Подробнее о видах печати вы можете узнать из нашего материала.

Все разновидности струйной печати обеспечивают высокое качество изображения с плавными цветовыми переходами. Разрешение струйного принтера достигает 9600x2400 точек на дюйм, то есть они гарантируют отличную детализацию при отображении любых графических элементов.

Струйные принтеры, плоттеры, МФУ – универсальны. Они подходят для домашнего и офисного применения, используются в проектных организациях и студиях дизайна.

Струйные устройства компактны и значительно дешевле лазерных, и не приводят к образованию озона. Это очень важно для применения в небольших помещениях, так как в больших концентрациях озон является серьезной опасностью для здоровья.

В разных моделях струйных принтеров по-разному реализована система отображения цвета. В дешевых моделях для этого используются два картриджа: черно-белый и цветной. Цветной картридж имеет три отсека для чернил основных цветов. При печати чернила поступают через дюзы на печатающей головке и смешиваются на бумаге. Поскольку пополнить запас чернил в картридже невозможно, их приходится часто менять.

В современных принтерах полноцветная печать проводится по системе CMYK. В печатающее устройство устанавливается четыре независимых картриджа: голубой (Cyan), маджента (Magenta), желтый (Yellow) и черный, основной цвет (Key Color). Этот тип принтеров самый распространенный, их возможностей вполне достаточно для точного отображения документов и любительских фотографий.

Существуют модели для профессиональной печати, где количество картриджей может достигать 12, но владение такой техникой обходится довольно дорого.

Лазерная печать

Удивительно, но технология лазерной печати старше, чем струйная. Первый аппарат для "сухого копирования" создали в далеком 1938 году. Серийное производство копировальной техники нового образца началось в 1950 году.

Если предельно просто описывать механизм лазерной печати, получится следующее: сначала создается электростатическая матрица изображения, а затем "заполняется" красителями и переносится на бумагу. Заряжающий вал наносит на поверхность барабана отрицательный заряд, затем лазер "убирает" заряд из мест, которые формируют изображение. Частицы сухого тонера проходят через ролик и получают отрицательный заряд. А ролик проявления переносит их на фотобарабан и заряженные частицы оседают только на незаряженных участках поверхности.

По мере передвижения лист бумаги заряжается положительно и при контакте с фотобарабаном притягивает частицы тонера. Для закрепления изображения лист проходит через систему валиков фьюзера. Здесь бумага прогревается и расплавленные частицы тонера запечатлеваются в его поверхность.

Лазерные аппараты работают быстро, тихо, формируют изображение высокого качества, устойчивого к воздействию света и воды. Поскольку в них вместо чернил применяется порошковый тонер, принтер или копир безболезненно переносит простой в течение нескольких месяцев.

Огромное значение для лазерной техники имеет качество расходных материалов. Применение тонеров неизвестных или ненадежных источников – верный путь к быстрой поломке аппарата.

Лазерная техника имеет большие габариты, потребляет больше электроэнергии, и стоит дороже, чем струйные аналоги. Еще один минус – неизбежное образование озона при работе аппарата. Озон – один из самых мощных окислителей и в больших концентрациях вреден для человека.

Какой принтер выбрать

Поэтому возникает логичный вопрос: какой выбрать принтер, чтобы обеспечить качественную печать? На наш взгляд, выбор очевиден – струйные принтеры. Они идеально подходят для использования как в офисе, так и дома, а также имеют ряд преимуществ перед лазерными.

К примеру, принтеры Canon Pixima G6040 имеют компактные размеры, легкие в обслуживании и выдают очень качественные изображения. Их можно использовать не только дома, такой "помощник" будет пригодится даже в офисе.

Что касается обслуживания, то все элементы принтеров Canon Pixima G6040 продуманы до мелочей. Они оборудованы системой непрерывной подачи чернил, что избавляет от лишней мороки с картриджами. Такие системы не требуют замены всех резервуаров с краской (даже если она остается), вам достаточно долить краску в резервуар, в котором закончился краситель.

Также полезным плюсом в обслуживании принтеров Canon Pixima G6040 станет продуманность печатающей головки. Инженеры компании позаботились о пользователях, которые не имеют возможности менять элементы устройства в дорогостоящих сервисах. Прежде всего, печатающая головка имеет значительный ресурс печати – 50 000. И даже после того, как она износится, ее можно заменить самостоятельно. Однако, производитель советует по возможности обращаться к квалифицированным специалистам.

Что касается качества фотографий, то за счет термоструйной печати, которую компания Canon разработала и активно применяет в своих принтерах, картинка получается очень насыщенной, даже если это обычная черно-белая печать.

Поэтому, заплатив раз вы получите надежного помощника у себя дома или в офисе на многие годы.