Семья Молчановых в 2018 году основала собственную винодельню "Сливино". Сейчас семья активно увеличивает свое производство: обладая виноградником на 500 кустов, они уже заложили новые насаждения на 6 гектаров. Как предприниматели получили лицензию и открыли семейный бизнес – читайте в материале.

История создания семейного бизнеса

Семья Молчановых начала свой бизнес по производству и продаже бутилированной воды. В этой области они до сих пор удерживают лидерские позиции на Николаевщине, пишет Экономическая правда.

Интересно Двое друзей из Мексики начали производить экокожу из кактуса: история создания бренда Desserto

Но уже в 2012 году Молчановы решили попробовать посадить виноград на 2 гектарах земли, которые были свободными рядом с предприятием.

"Мы решили немного поэкспериментировать и в 2012 году высадили кусты саперавы, каберне, одесский черный, шардоне, пино гри, пино нуар и другие. Уже в 2016 году мы впервые собрали урожай и сделали замечательное вино", – комментирует Георгий Молчанов.



Винодельня Сливино / Фото Економічна правда

Поэтому семья решила основать собственную винодельню. Как раз в то время в 2014 году у них виноградник уже начал приносить первые плоды.

Как возникла идея винодельни? Семья Молчановых вдохновилась историей Анатолия Бредихина, который владел виноградником неподалеку от них. Его винодельня стала крупнейшим винным шато век назад, однако, к сожалению, впоследствии его разрушили.

Поэтому, чтя память Бредихина, семья Молчановых построила свою винодельню "Сливино" в стиле XIX века. Интересно, что одно из их вин носит название "Сокровища Бредихина".



Вина семьи Молчановых / фото Экономическая правда

Как семья организовала винодельческий бизнес

К сожалению, первые плоды виногада съели скворцы. Однако, Молчановы не растерялись и после этого установили сигнализацию: с 6 утра они транслируют запись криков диких птиц, которые отпугивают скворцов. После этого хозяева собирают с одного куста винограда в среднем от 5 до 15 килограммов плодов.

За год предприятие производит около 3 тонн вина. Нарастить мощность планируют за 5 лет, когда начнут плодоносить новые насаждения.

Как изготавливают вино?

Молчановы утверждают, что процесс изготовления вина на "Сливино" ручной, из механизмов есть лишь измельчитель и пресс. Виноградное сусло настаивается и освещается в нержавеющих емкостях, в них же снимают и дрожжевой осадок.



Михаил Молчанов / Фото Економічна правда

Далее вино переливают в деревянные бочки, хранят в погребе, после чего разливают в бутылки.

Лицензию винодельня "Сливино" получила лишь в 2018 году (для того, чтобы оформить лицензию, нужно было 5 документов, 30 дней и 780 гривен ежегодно). А продают продукцию предприниматели на винодельне или через сайт.

Читайте также Из юношеского хобби в успешный бизнес: на Покутье семья производит уникальные керамические изделия

Интересно, что одно из направлений бизнес-плана предприятия Молчановых – развитие агротуризма. На "Сливино" проводят винные дегустации. Семья даже хочет построить отель для туристов.

Как говорит совладелец винодельни Георгий Молчанов, крафтовое виноделие в Украине "переживает лишь в эпоху Просвещения": украинские производители только "тренируются работать в легальном поле".