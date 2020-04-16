Вирусное видео: 88-летняя бабушка показала, как нужно праздновать день рождения в самоизоляции

88-летняя бабушка Норма Грегорио доказала, что карантин и самоизоляция не помеха для празднования дня рождения. Женщина записала видео, как она провела праздник, и оно сразу стало вирусным.

По случаю 88-летия Нормы Грегорио ее внучка Джессика заказала ей доставку торта, потому что не могла навестить бабушку лично из-за карантина.

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В ответ бабушка отправила родственникам видеообращение, в котором показала, как поет Happy Birthday сама для себя и задувает свечи.

"Когда она получила торт, то решила записать видео и отправить его нам. Я подумала, что это выглядит мило, потому загрузила его на свой TikTok. И теперь миллионы людей смотрят, комментируют и распространяют это видео", – сказала девушка.

Смотрите видео, как бабушка праздновала день рождения в самоизоляции

Джессика сказала своей бабушке, что получает сообщения со всего мира с пожеланием ей счастливого дня рождения. "Она не поверила мне, подумала, что я шучу. Я также сказала ей, что Милли Бобби Браун из сериала "Очень странные дела" видела видео", – добавила внучка.

Однако бабушка не смутилась, она вообще, по словам Джессики, любит внимание. Поэтому когда внучка назвала ее звездой, бабушка лишь ответила, что она не звезда, а галактика.